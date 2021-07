„Levandule je vášeň, ale k této vášni se bezprostředně váže sázení, pletí, zalévání, stříhání, sušení a spoustu dalšího. Je to ale krásná práce, kterou bychom bez vášně a lásky k levandulím ani dělat nemohli,“ prozrazuje Ivana Přikrylová.

Postupně kolem chaloupky vznikla levandulová farma. Nejde nikterak o rozlehlý lán, přesto návštěvníka v červenci omámí vůně, linoucí se z rozkvetlých tří tisíc trsů rostlin - několika řad dlouhých záhonů se sedmerem odrůd levandulí, každá vhodná k jinému využití. Letos uprostřed července jsou Přikrylovi uprostřed sklizně. Ta je kvůli chladnému jaru o týden opožděná. „To jarní vlhko a chlad se levanduli vůbec nelíbily,“ stěžuje si Radek Přikryl.

VIDEO: Levandulová farma rodiny Přikrylovy

Zdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Vzhledem k tomu, že každá odrůda dozrává v jinou dobu, trvá sklizeň od konce června až do začátku srpna.

„Stříháme jednu odrůdu, dozrává druhá a na ni krásně navazuje třetí. Sklízíme si to postupně sami, pomáhá nám přitom dcera. Sklizeň může začít až jsou levandule vysušené a je v nich co nejméně vlhkosti. Pak jdou do naší domácí sušárny dosušovat,“ popisuje Radkova manželka proces.

Na levandulové farmě ve Strání nechybí ani pokusné políčko.

„Tam máme nové odrůdy přivezené ze Spojených států a na nich testujeme, jaké by mohlo být jejich ideální využití u nás. A také, jestli přežijí tady ty podkarpatské podmínky. Šli jsme trochu do rizika, když jsme levanduli začali pěstovat v podhůří, ale po konzultaci s pěstiteli na Novém Zélandě a využití tamního pěstitelského způsobu, jsme rádi, že se levanduli daří i tady pod Velkou Javořinou,“ vysvětluje Radek Přikryl.

Trsy levandule podle jejích slov je nutné po deseti, jedenácti letech obměnit.

„Pokud jsou dobře stříhané, vydrží i patnáct roků. U chalupy máme dvojtrs, tomu už táhne na třináctý rok a pořád se má k světu. Přes zimu mladé rostliny chráníme fólií nebo smrkovým chvojím. Už si pěstujeme vlastní sazenice doma ve skleníku. Netopíme jim tam – zvykáme je na naše podmínky. Naštěstí jsme tady přímo pod javořinským vrcholem a ten nás vždycky ochrání před těmi největšími hrůzami. Buďto divokou změnu počasí ztlumí, zastaví anebo řádění živlů pošle jinam,“ poznamenává Ivana Přikrylová. Spolu s manželem pěstují ve Strání i v Horním Němčí také další plodiny, k jejichž zpracování levanduli používají.

„Když nám dozrají jahody, uděláme z nich jahodový džem se špetkou levandule, s červeným pepřem, s bílou moruší. Stejně tak, vyrábíme džem z rybízu, angreštu, teď dozrávají borůvky – i ty zkoušíme zkombinovat se špetkou levandule, meduňky. Například pro výrobu sirupů používáme pět druhů levandule podle jednoho francouzského provensálského receptu,“ říká Radek Přikryl.

Všechno pěstují v bio kvalitě s patřičným certifikátem. Jejich levandulové sušenky dokonce obdržely krajské ocenění Perla Zlínska. Své levandulové dobroty šíří prostřednictvím e-shopu i v obchodech Zdravá výživa. V domácí peci pod pergolou na levandulové farmě pečou pro návštěvníky svého penzionu chleba s levandulí, třenou máslovou bábovku s levandulí, anebo připraví maso na grilování naložené ve speciálním levandulovém koření.

Recept na levandulovou limonádu

Levandulový sirup naředit v poměru 1:10 s perlivou vodou, pro osvěžení doplnit citronem a několika kostkami ledu.