Jedni brojí za okamžité odstranění, jiní se na věc dívají s rozpaky. Podle radnice je umístění sochy v blízkosti vsetínského zámku v rozporu s požadavky zákona o státní památkové péči. Komunistům hrozí pokuta a odstranění monumentu.

Mnozí Vsetíňané vnímají Julia Fučíka jako symbol moci. Jeho socha na Horním městě u sídla OV KSČM nemá podle nich ve Vsetíně co dělat. „Komunismus je stejný jako fašismus. Jestli to není i trestný čin?“ ptal se například v diskuzi na sociální síti Milan Kubičík.

„Za mě je to ostuda města. Okamžitě pryč. Je spousta jiných osobností regionu, které by si zasloužily svou sochu,“ reagoval Jaromír Dybal. „Tak mají zase soudruzi holubi na Vsetíně na co kálet. Nemá to tu co dělat,“ řekl Deníku Pavel Mladý.

Urážka živnostníků

„Je to urážka všech živnostníků, kterým přímo na Horním městě komunisti znárodnili pozemky a domy. Můj děda byl sklenář. Vzali a zbourali mu dům nedaleko nově stojící sochy, na ulici Palackého. Pak tam postavili restauraci Vyhlídka. Teď se děda obrací v hrobě,“ neskrývala rozhořčení Jitka Kretová.

O trochu nadhledu žádal diskutující Jiří Kořenek.

„Buďme tolerantní. Julius Fučík něčemu věřil a položil za své ideály život. Upřímně, kdo z nás by to dokázal? Kléma, (Klement Gottwald – pozn. redakce) kdyby dnes stál na náměstí, stačilo by k němu instalovat desku s pravdivým příběhem tohoto člověka a všechny jeho viny. Mohli bychom si připomínat vlastní minulost a neopakovat tytéž chyby,“ vyjádřil Vsetíňan.

NÁZOR HISTORIKA

Historik Pavel Mašláň upozornil, že na Julia Fučíka je třeba se dívat ze dvou poloh. Z pohledu jeho reálného života a z pohledu mýtu, který byl kolem něj vytvořený. „Samozřejmě, byl to komunista. Ale také byl v odboji a byl umučený nacisty. Z tohoto hlediska je důležité si jeho život připomínat. Pak je tu věc druhá, že z něj komunisti udělali symbol a mučedníka, kdy ho až nekriticky obdivovali. O tom svědčí i spousta soch, které stály na mnoha místech republiky,“ vysvětlil.

Z osobního pohledu ho znovuodhalení Fučíka ve Vsetíně nijak nerozjitřilo. „Je to aktivita komunistů, když je to baví, ať si ho staví. Kdyby tu chtěli dát sochu Gottwalda, to by bylo samozřejmě jiné kafe. Proti tomu bych byl,“ řekl historik.

Nebyl symbolem totality

Předseda OV KSČM Vsetín Roman Ramach kategoricky odmítl, že by byl Julius Fučík symbolem totality.

„Byl zavražděný za protektorátu, kdy komunisté nebyli u moci, ale byli stíhaní. Je to oběť nacismu. Nemůže být představitel komunistické moci. Je to hrdina, který položil život za naši svobodu a za tuto zem. Označovat ho za symbol moci je hloupé. Takové lidi si musíme připomínat a vážit si jich. A je jedno, za jakou byl stranu,“ svěřil se Deníku.

Přitom vzpomenul další velké Čechy.

„Stejně tak ctím podplukovníka Mašína, Balabána nebo štábního kapitána Morávka. Máme i Sousedíka, taky by si takové důstojné místo zasloužil. Mrzí mě, že ve Vsetíně tu nikde tyto velké osobnosti nemají žádný památník,“ podotkl.

Za národní specialitu označil likvidace soch, ke kterým dochází od vzniku republiky v roce 1918.

„Dělalo se to i po únoru 1948. Je to velká chyba a naše národní ostuda a nekulturnost. Třeba v Rakousku se sochy nechávají, ač jsou kontroverzní. Dají k nim vysvětlující tabulku a historický výklad. Je to prostě kus historie, za kterou se nestydí,“ řekl Ramach.

Problém s umístěním

Ujistil, že problém s umístěním sochy v ochranném pásmu kulturní památky, nevidí. O instalaci na pozemek OV KSČM požádali komunisté podle slov Ramacha památkový úřad v Kroměříži v březnu. Zástupci úřadu byli údajně na místě přesvědčit se, zda socha nenarušuje okolí.

Podle mluvčí úřadu se tak ovšem nestalo oficiální cestou.

„Informaci o přítomnosti našeho odborného garanta na daném místě nevyvracím, ale byl tam z důvodu jiného jednání poblíž dotčeného místa,“ sdělila Deníku mluvčí Územního odborného pracoviště národního památkového ústavu v Kroměříži (ÚOP NPÚ) Petra Zelinková.

„Žádnou žádost o vyjádření jsme neobdrželi – ani ze strany vlastníka, ani ze strany výkonného orgánu státní památkové péče, kterým je v tomto případě Městský úřad Vsetín,“ doplnila.

Nejsou povolení

Povolení k umístění sochy smí dát pouze Městský úřad Vsetín. Podle mluvčí radnice však ani úřad žádnou žádost neregistruje.

„O naše stanovisko nikdo nepožádal, tudíž je umístění sochy v dané lokalitě v rozporu s požadavky Zákona o státní památkové péči,“ vysvětlila Jana Raszková.

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný správní orgán, bude v této věci dále postupovat dle příslušných právních předpisů.

„V tomto případě hrozí pokuta a příkaz k odstranění sochy,“ uzavřela mluvčí vsetínské radnice.

Historie monumentu

- sochu Julia Fučíka vytvořil akademický sochař Josef Malejovský v roce 1980

- od roku 1981 stála před základní školou v sídlišti Ohrada

- v roce 2005 ji odstranili a v majetku OV KSČM Vsetín přečkala v garáži sídla organizace

- v roce 2015 se objevily první plány o postavení sochy na veřejném místě

- 19. května 2021 znovu odhalení sochy u příležitosti výročí osvobození naší země

Zdroj: OV KSČM Vsetín