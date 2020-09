„Profese nejvíce poptávány ve Zlínském kraji jsou zedník, kamnář, dlaždič, montér suchých staveb, obsluha výrobních strojů, montážní dělník nebo třeba pomocníci ve výrobě,“ vyjmenovává ředitelka odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Lucie Topolánková.

Například liptálská firma El Toro skrz zlínský Úřad práce už přes rok hledá zedníky a tesaře.

„Politika státu nevytváří nové podhoubí řemeslných prací. Proto je tady deficit lidí zaměřených na řemeslo. A týká se to všeho, co je jakýmkoliv způsobem propojeno s řemeslnou prací,“ sděluje Petr Vaculík z firmy El Toro.

Podle něj ale člověk, který se rozhodne řemeslo dělat, nebude mít o práci nouzi.

„Pro člověka, co by tuto práci chtěl dělat, je naprostá jistota práce na 40 let dopředu. Od vyučení až do důchodu bude mít zakázky,“ dodává.

Nehodí se ani pro zaučení

S podobnou situací se setkala i zlínská firma Nikomat, která stejnou dobu hledá lidi na více řemeslných pozic, jako třeba zámečník, strojník anebo automechanik.

„Zájemci byli, ale většinou to byli lidé, kteří tu práci neuměli a nevěděli ani co se děje. Nám nevadí zaučit člověka, který nebyl vyučený v oboru, ale musí být manuálně zručný, šikovný a vědět trošku o co jde,“ popisuje situaci Petra Mlýnková z Nikomat Zlín.

Podle Romana Kocourka ze vsetínské firmy STÍN Kovo, která přes rok hledá servisní a montážní techniky, se Čechům rukama moc pracovat nechce.

„Problém je to, že jsme nemohli sehnat Čechy, tak musíme nabírat pracovníky ze zahraničí,“ nastiňuje.

„Servisní montážní technik je navíc časově náročná práce. Člověk ráno vyjede a vrací se večer bůhví kdy. Ty hodiny jsou na druhou stranu proplácené, takže je tu možnost vydělat si zajímavé peníze. Spousta lidí ale bere jako nutnost pevnou pracovní dobu,“ rozvádí.

Platí pravidlo, že čím specifičtěji zaměřené řemeslo, tím náročnější je najít zkušeného pracovníka.

Jeřábnící také nejsou

Například otrokovická firma Geostav se potýká s odchodem jeřábníků a nová generace je zatím v nedohlednu.

„Abychom měli kvalitního jeřábníka, trvá to třeba 3-5 let. Mladí kluci o toto zaměstnání zájem nějak nejeví. Je to i tím, že získání praxe trvá dlouho. Na druhou stranu je to velice zajímavá a různorodá práce, díky které poznáte kus světa,“ říká Markéta Kameníčková z firmy Geostav.

Dodává, že mladí se v nynější době do řemesel moc neženou, přestože jsou firmy, které nabízí plné proplacení školení.