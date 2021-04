Ještě v polovině března byla ekonomická situace zlínské zoo velmi napjatá. Zahrada neměla žádné příjmy ze vstupného, díky příspěvku zřizovatele a vlastních rezerv prostředky na provoz stačily pouze do konce dubna.

„Po zveřejnění informací o naší kritické situaci se stalo něco neuvěřitelného. Zvedla se obrovská vlna podpory z celé České republiky, finanční pomoc začala lámat všechny rekordy,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Lidé zahradu podrželi výjimečným způsobem, pomáhají i po otevření areálu od 12. dubna.

„Věřili jsme, že nám veřejnost pomůže, naše představy se však pohybovaly tak kolem dvou milionů korun. Že nám lidé od 1. března do 20. dubna pošlou 20 milionů korun, to jsme opravdu nečekali. Je to pro nás to nejkrásnější ocenění naší práce, jaké jsme si mohli přát. Hluboce si této přízně a podpory vážíme, společný koncert je naše velké poděkování,“ vyzdvihl pomoc veřejnosti ředitel Roman Horský.

Radost ze společného koncertu sdílí také skupina Leon a Petr Tureček, hlavní organizátor celé akce.

„Je skvělé, že je mezi námi taková spousta lidí, kteří mají zlínskou zoo rádi a rozhodli se jí pomoc. Doufáme, že společně vytvořený koncert udělá lidem radost. Vznikl naprosto spontánně, sami uvidíte, co všechno se při živém natáčení koncertu na první dobrou může stát. Těšíme se na společné zážitky,“ přiblížili připravovaný koncert hudebníci se svým manažerem.

Lidé i nadále mohou zlínské zoo pomoci prostřednictvím sponzorování zvířat, v rámci projektu Mám zvíře na víkend nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto Zoo Zlín. Podrobné informace zájemci najdou na webu zoo, odkaz Jak mohu pomoct zoo.