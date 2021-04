Lidé se mohou nechat bezplatně otestovat na pohlavní choroby

Česká společnost AIDS pomoc plánuje ve Zlínském kraji další bezplatné testování občanů. To provádí už do roku 2013 s cílem zastavit nárůst nově diagnostikovaných virem HIV. Mobilní testování pomocí rychlotestů má odhalit nejen virus HIV, ale i Syfilis, Hepatitidu B a C.

„Zájemci mohou přijít 25. května v době od 14:30 do 17:30 hodin do Zlína na Náměstí Míru nebo 18. května v čase od 14:00 do 17:00 hodin do Kroměříže na Velké náměstí a nechat se zdarma otestovat,“ informovala mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Kraj se zapojí také zapojí do projektu „Světlo pro AIDS 2021“, který připravuje Česká společnost AIDS pomoc v rámci vzpomínkového dne na oběti, které této nemoci podlehly. Ten letos připadá na neděli 16. května a má připomenout nejen památku zemřelých na AIDS, ale také upozornit na osudy žijících HIV pozitivních. V tento den nechá Zlínský kraj nasvítit „Jednadvacítku“ symbolickou červenou barvou. Hlavním cílem 38. ročníku projektu je zvýšit důraz na prevenci a boj proti HIV/AIDS.