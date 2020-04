„Lidé přicházející do nemocničních areálů musí i nadále procházet kontrolou na třídících místech, před nástupem k plánovaným operacím budou testováni na onemocnění covid-19. Nemocnice zároveň žádají pacienty, aby byli i nadále disciplinovaní a s neakutními zdravotními problémy zamířili do ambulancí až po předchozím telefonickém objednání na konkrétní datum a čas," uvedl Egon Havrlant.

„Ve všech čtyřech nemocnicích začínáme postupně otevírat ambulance a budeme zvyšovat počet výkonů na sálech, takže se rozběhnou i plánované operace. Určitě bych chtěl ale požádat pacienty, kteří potřebují řešit své chronické zdravotní potíže, aby do nemocnic nejprve zatelefonovali a domlouvali se se svými lékaři, kdy přijít na vyšetření. Budeme tak schopni lépe zabezpečit, aby se na jednom místě nekumuloval větší počet osob, což za současné situace stále není žádoucí,” prohlásil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

Nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži postupují po celou dobu trvání pandemie koordinovaně.

„Každá z našich nemocnic má svou individuální roli. Vedení všech čtyř zdravotnických zařízení se dohodla, že stávající systém rozdělení péče a úkolů mezi nemocnicemi bude zachován do konce dubna. Některé činnosti je ale možné upravit individuálně. Proto dochází k postupnému uvolňování ambulantních provozů a lze plánovaně zvát pacienty na některá vyšetření,“ vysvětlila Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice.

K ambulantním vyšetřením se mohou telefonicky objednávat i pacienti v Kroměřížské nemocnici.

„Vývoj pandemie je v našem kraji příznivý, nedochází k masivnímu nárůstu počtu nemocných, proto můžeme začít uvolňovat opatření omezující běžný provoz lůžkových oddělení a ambulancí. Chceme se začít věnovat i pacientům, kteří mají chronické potíže a kteří v uplynulých týdnech nemohli přijít,“ podotkl Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice.

Uherskohradišťská nemocnice se i nadále soustředí na péči o pacienty, u kterých bylo prokázáno onemocnění covid-19 a kteří vyžadují hospitalizaci na nemocničním lůžku. Těch je v nemocnici aktuálně pět, z toho jeden pacient je ve vážném stavu na lůžku intenzivní péče s podporu dýchání.

„Také u nás se ale začínají postupně rozbíhat ambulance a operativa v rámci plánované péče. Máme u nás pacienty covid pozitivní, ale ti jsou samozřejmě izolováni a jsou soustředěni na infekčních a anesteziologicko-resuscitačních lůžkách. Chtěl bych naše pacienty ubezpečit, že se u nás nemají čeho obávat,“ zdůraznil Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

S neakutními zdravotními potížemi je zapotřebí se před návštěvou konkrétní ambulance telefonicky objednat, kontakty jsou k dispozici na webových stránkách nemocnic u jednotlivých oddělení. Podle Radomíra Maráčka je třeba ocenit přístup veřejnosti v uplynulých týdnech.

„Lidé byli ukáznění a do nemocnic nepřicházeli, pokud neměli nějaký akutní problém. Urgentní příjem i pohotovosti fungují v nemocnicích po celou dobu, takže v případech, kdy se necítili dobře nebo se jim stal nějaký úraz, tak u nás pomoc našli. Bohužel se ale mohlo stát, že někteří pacienti odkládali z obavy návštěvu nemocnic a jejich stav se zhoršil. Právě ti by se měli mezi prvními do ambulancí objednat,“ upozornil předseda.

Dodal také, že pokud se pacienti objednají, ale jejich zdravotní stav se před návštěvou ambulance změní, měli by potíže a další postup bez odkladu telefonicky konzultovat s lékařem.

„Je důležité dodržovat tento postup, aby se pacienti v našich ambulancích nehromadili a nezvyšovalo se riziko přenosu koronaviru, které tu stále je,“ řekl Radomír Maráček.

Naplno se podle jeho slov nemocnice Zlínského kraje rozjedou až za několik měsíců.

„I když se začínáme vracet k normálnějšímu režimu, nelze očekávat, že se rozběhnou školy, tudíž řada našich zaměstnanců zůstane doma. Proto nebudeme schopni plného provozu. Do toho začnou letní prázdniny, kdy je provoz v nemocnicích každoročně omezený. Předpokládáme tedy, že plný provoz začne od září,“ doplnil Radomír Maráček.