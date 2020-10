Lidé starší 65 let mohou od pondělí na testy do otrokovické polikliniky

Občané starší 65 let s bydlištěm v Otrokovicích budou mít od pondělí 2. listopadu možnost přijít na odběry do prostor Městské polikliniky k tomu určených. Týká se to lidí, kteří jsou vysláni prostřednictvím svých praktických lékařů nebo hygienickou stanicí. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička