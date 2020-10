Otázka v referendu zněla: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.?“.

Ano řeklo 80,3 % hlasujících

O „vodě“ hlasovalo ve Zlíně celkem 38,3 procenta voličů. Tím byla podle primátora Zlína Jiřího Korce splněna podmínka pro platnost referenda.

„Můžeme tedy říci, že referendum je platné, pro odpověď ano, pro kterou hlasovalo 80,3 procenta voličů, čímž je to celkově necelých 18 900 osob a za sebe mohu pouze říct, že mne tento výsledek nepřekvapil. Počítal jsem s tím, že pokud bude dostatečný výsledek hlasů, tak že referendum tímto způsobem dopadne,“ komentoval výsledek referenda zlínský primátor Jiří Korec.

Podle něj jde o potvrzení toho, že práci, kterou nyní dlouhodobě radnice v tomto směru dělá, tak v ní má pokračovat.

„O to větší máme od voličů mandát. Jsem za to rád, protože výsledek tohoto referenda nám může pomoci v našem vyjednáván,“ doplnil primátor.

Tedy o tom, aby zisky z provozování vodní sítě v krajském městě putovaly do příjmů společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín, která se stará o infrastrukturu, ale zisky jdou provozovateli, soukromé společnosti Moravská vodárenská.

Sekula je spokojený

Nadšení z výsledku referenda neskrýval předseda spolku Aliance Voda Zlínsku a zlínský zastupitel Pavel Sekula.

„Výsledek mě samozřejmě potěšil, stejně jako všechny, kteří si přejí, aby se hospodaření s vodou vrátilo do rukou měst a obcí. Proto bych chtěl všem, kteří hlasovali, poděkovat,“ uvedl Pavel Sekula.

Doplnil, že však kroky města Zlín, které nyní nastínilo, budou bedlivě sledovat.

„Výsledek referenda je platný a závazný pro politiky města a my se budeme dál dobře dívat na jejich kroky, které budou podnikat a dobře hlídat to, co chtějí udělat,“ uvedl Pavel Sekula. Podle něj musí právě společnost Vodovody a kanalizace být na převzetí vodohospodářství dobře připravena.

Proč k referendu došlo?

Ve Zlíně se Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín starají o vodohospodářskou infrastrukturu, tu ale provozuje společnost Veolia prostřednictvím soukromé společnosti Moravská vodárenská, která tak vybírá za vodu poplatky. Podle platných smluvních ujednání má tento stav trvat ještě 10 let. Takže Vodovody a kanalizace se starají o potrubí a čističky vod, jejichž část patří i městu Zlín. Samotné dodávky vody a také vybírání poplatků za její odběry má na starosti společnost Veolia, peníze od odběratelů vody jdou do její pokladny i když se o uvedené části nestará. Přesto by to podle odpůrců tohoto provozního modelu měla být její povinnost.