„Před tím jsem pracoval v oblasti počítačů. Po nervózních letech v kanceláři je to neskutečná psychická úleva. Konečně jsem v oblasti historie a to je pro mě balzám na duši,“ vyjádřil se Michal Orava.

Tomáš Baťa proslavil sebe, Zlín, ale i celou Českou republiku vybudováním firmy Baťa.

„Firma Baťa byla zapsaná v Guinessově knize rekordů jako firma, která prodala nejvíce párů bot v historii lidstva. Od svého vzniku stihla prodat přibližně čtrnáct miliard párů bot. Dá se tedy říct, že Baťa celý svět obul dvakrát,“ zaznělo na komentované prohlídce z úst průvodce.

Zavzpomínat si lidé chodili do památníku Tomáše Bati celý den. Jedné z prohlídek se účastnil i Marek Tomaštík, proděkan fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati.

„Myšlenky a odkaz Tomáše Bati studuji profesionálně. Fascinuje mě na něm to, jak zvládal svou roli. Prošel různými krizemi a to ho vycvičilo natolik, že vytvořil rozsáhlý podnik a monumentální podnikatelské dílo,“ uvedl Marek Tomaštík.

Toho, co na zakladateli firmy lidé obdivují, je mnoho.

„Úžasné je, jak byl otevřený. Myslel i na věci, které nebyli jednoduché či zřejmé a nespadali ani do jeho podnikání v užším slova smyslu. Například kontexty dopravních staveb napříč celým Československem nebo expanze do celého světa. Vždy byl o dva či tři kroky nad samotným podnikáním,“ zamyslel se milovník historie Michal Orava.

Budova bývalého domu umění se v Památník Tomáše Bati začala měnit už více než před dvěma lety, otevřena pro veřejnost byla nedávno. V současnosti slouží pouze k uctění památky a zavzpomínání si na zlínského velikána.

„Když jsem poprvé vkročil do budovy v této opravené podobě, velice mě to oslovilo. Pan architekt udělal ohromnou práci. Líbí se mi důraz, který byl kladen na detaily a to, že budova není přizpůsobována současným trendům,“ komentoval vzhled budovy Michal Orava.

Na budově oceňuje hlavně její atmosféru a ducha stavby.

„Bojím se, že převáží praktické tendence a z budovy se bude chtít udělat něco v uvozovkách užitečného. Tím by se ale úplně vytratila ta atmosféra,“ uvedl.

Podle průvodce většina návštěvníků však budovu vnímá stejně.

„Vídám tu návštěvníky denně a musím říct, že tři čtvrtina z nich to vnímá podobně. Cítí toho ducha a pokoru, která ze stavby vychází,“ vyjádřil se Michal Orava.

Autor: Karolína Machů