„Situace je podstatně lepší, než byla před rokem nebo dvěma. To bylo opravdu hodně pacientů, kteří měli těžké záněty plic spojené s covidem. Týkalo se to především starší varianty delta a mnozí pacienti se dostali do naší postcovidové ambulance kvůli pozdním nebo trvalým následkům nemoci. S částí z nich se pořád potkáváme. Naštěstí u mnohých, přestože to postižení bylo velké a rozsáhlé, se zdravotní stav se postupem času hodně zlepšil. Malá část pacientů ale přetrvává s trvalými následky a pořád se o ně staráme,“ upřesnil Ondrejka.

Situace v Krajské nemocnici ve Zlíně je stále stejně špatná

U starších variant onemocnění se používala protizánětlivá léčba a podávali se lokálně kortikoidy ve formě sprejů, které jsou aplikovány přímo do plic.

„U pacientů, kteří měli další zdravotní problémy již před covidem, zejména kardiovaskulární onemocnění, formy postižení srdce, neurologické problémy, jsme spolupracovali i s jinými obory, ta péče vždycky byla a je týmová,“ dodal primář.

Jednotky nových případů

V současnosti řeší postocovidová ambulance jednotky případů nových pacientů. Přetrvávají starší ročníky. Oproti stovkám lidí v minulosti je to velký rozdíl. Proto se nyní ambulance může věnovat i pacientům s dalšími zdravotními problémy plic.

„Covid byl nevyzpytatelný v tom, že u každého pacienta probíhal jinak. U někoho skutečně pozdní následky ustupují poměrně rychle, ale bohužel máme také pacienty, kteří chodí do ambulance dva roky. Můžeme se pouze domnívat, že to budou trvalé následky. Zatím však uplynula příliš krátká doba, jistě to nevíme,“ uzavřel téma primář Gustáv Ondrejka.