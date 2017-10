Lidovec Benešík: Česku je to jedno. Slovák či Japonec

„Česká republika je maximálně tolerantní země. Když se podíváte na to, že volby vyhráli ekonomičtí migranti, tak jednoznačně můžeme EU říct, že nejsme žádní xenofobové. U nás je to jedno: Slovák nebo Japonec,“ sdělil Ondřej Benešík jediný lidovecký poslanec z našeho kraje.

„Celorepublikově jsme obstáli, i když jsem u nás v kraji čekal lepší výsledek,“ připustil Benešík.



Je si vědom, že oproti volbám z roku 2013 ztratili téměř pět a půl tisíce voličů. Ti patrně volili SPD Tomia Okamury, mohli jít také za hnutím ANO.

„Tento problém nevznikl nevytvořením spojenectví se STANem. Právě ve Zlínském kraji mělo mnoho občanů ke spojenectví rezervovaný vztah,“ vysvětlil Benešík.





Představa staronové koalice, kdy ANO osloví v podstatě poražené strany sociální demokraty a KDU-ČSL, je pro krajského lídra lidovců Zlínského kraje jednoznačně nemyslitelná.



„Za prvé nejsme poražení, ztratili jsme republikově jen pár desetin, a za druhé tvořit koalici s trestně stíhanými osobami?“ řekl s tím, že KDU-ČSL chce dbát na programové priority, které se v mnoha ohledech od ANO liší.



„Domnívám se, že by protestní a antisystémové strany měly převzít zodpovědnost, kterou jim voliči dali, a měly by jednoznačně předvést, co dokážou,“ reagoval Benešík na umístění ANO, SPD a Pirátů na předních příčkách.