Děti v Luhačovicích se minulý týden dozvěděly, jaké jsou rezervy v třídění nebo co nepatří do směsného komunálního odpadu. Velký zájem vyvolal rozbor odpadu, který sledovaly na vlastní oči. Téměř polovina se dala ještě vytřídit.

Ekoshow v Luhačovicích ukázala, jak správně třídit odpad; říjen 2023 | Video: Město Luhačovice

Za místním Alfa Marketem byl vysypán obsah popelářského vozu se směsným komunálním odpadem. Lektoři z externí firmy dětem ZŠ a MŠ ukázali, co se vyhazuje zbytečně a co by se dalo ještě více vytřídit. Formou hry přítomné seznámili s tím, jaké děláme ve třídění odpadu největší chyby.

„Cílem akce bylo veřejnosti ukázat, kde máme rezervy v třídění odpadu a jak můžeme zlepšit efektivitu fungování celého systému odpadového hospodářství města. Naše chování je v tomto směru naprosto klíčové, protože tím dokážeme zpomalit nevyhnutelné zdražování týkající se nakládání s odpady,“ řekl místostarosta Daniel Mejzlík.

Luhačovice patří v třídění odpadu mezi nejlepší, což dokazuje 1. místo v soutěži O keramickou popelnici. Podle výsledků za rok 2022 bylo vytříděno v průměru na osobu 90 kilogramů odpadu. Tohle číslo je nad průměrem celé České republiky.

Když nevíte, použijte selský rozum

Podle manažera komunikace EKO-KOM Josefa Mojžíše mají lidé i přesto s tříděním odpadu stále problém.

Lektoři dětem v Luhačovicích ukázali, co se vyhazuje zbytečně a co by se dalo ještě vytříditZdroj: se svolením Města Luhačovice„Pokud si někdo není jistý, kam daný odpad vhodit, tak by se měl řídit selským rozumem. Pokud mi to připomíná plast, hodím to do plastu, když to vypadá jako papír, hodím to do papíru. Jestliže však odpad vhodíme do směsného komunálního odpadu, putuje pak rovnou na skládku bez šance na jakékoliv další využití,“ vysvětlil Mojžíš.

Lidé podle jeho slov tápou také v tom, kam vyhodit například vysloužilou elektronickou cigaretu.

„Ta určitě nepatří do směsného odpadu, ale do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr. To samé platí pro tužkové a jiné baterie,“ poradil Mojžíš.

V třídění plastu jsou rezervy

Rozbor jednotlivých vzorků ukázal, že necelých 50 procent z nich nemělo skončit ve směsném komunálním odpadu. „Zaměřit bychom se měli zejména na třídění bioodpadu, jehož likvidace je daleko levnější a navíc se dá skvěle ekologicky využít,“ míní místostarosta Daniel Mejzlík.

Důležité je podle něj také pečlivé třídění kovů a skla. „Protože když tento odpad skončí v nádobách správné barvy, dá se neustále dokola recyklovat a na rozdíl od směsného komunálního odpadu za něj nyní ještě nemusíme platit. I přesto, že velmi dobře třídíme PET lahve, ve zbytku plastového odpadu máme stále velké rezervy,“ připustil místostarosta.