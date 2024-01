Kvůli dceři a čistému ovzduší se přestěhovali z Ostravy do Luhačovic a začátkem letošního roku zde otevřeli soukromé hasičské muzeum. Ráj pro malé i velké milovníky požární tematiky. Na místě najdete přes 4000 exponátů od lega, nejrůznějších modelů aut, přes historické proudnice až po helmy.

Nové hasičské muzeum v Luhačovicích

Nově otevřené muzeu představuje počátky hašení z Rakouska-Uherska i aktuální a stále používané zařízení. A v plánu toho má mnohem více.

„Zatím tady máme vystaven jen zlomek sbírky, další věci čekají v krabicích v garáži nebo u renovátora na opravu,“ říká majitel muzea Tomáš Just. Do budoucna by rád našel větší prostory, aby mohl ukázat svou sbírku v celé její kráse.

Rodinná záliba

Hasičské modely sbíral už jeho otec, sám dobrovolný hasič. „Pamatuji si, jak jsme měli všude po bytě modely aut a já si s nimi nesměl hrát. Teď tu mám dvě auta z otcovy sbírky vystavené,“ vzpomíná s úsměvem Just, který se sběratelství věnuje zhruba 23 let.

Ve spodním patře muzea návštěvníci najdou mosazné proudnice, historické helmy nebo vahadlovou stříkačku. „Tu má v archivu spousta hasičů, jen nám všem chybí jedna podstatná věc – savice,“ ukazuje majitel na stříkačku, která by byla prý jinak funkční. Historické artefakty i modely mají podle Justa cenu menšího rodinného domu.

Do muzea, i když je otevřeno teprve od ledna, zavítali už i hasiči z okolí. „Byli se tady podívat například z Vizovic, Nedašovy Lhoty nebo Uherského Brodu,“ vyjmenovává Just. A zájem je i ze strany veřejnosti, jak potvrzuje maminka Monika ze Vsetína. „Muzeum jsme našli na facebooku a protože je syn dobrovolný hasič, byl cíl dnešního výletu jasný.“

Sám Just je s návštěvností v prvních dnech otevření spokojený.

„Samozřejmě, že přes týden je to slabší, ale víkendy jsou fajn. Jsme zatím na úplném začátku, ale na nájem jsme si už vydělali, takže první cíl je splněn.“

Skvosty z ciziny i modely z lega

Nové modely do své sbírky shání na běžných eshopech, když potřebuje historické exponáty brouzdá po antikvariátech, bazarech nebo i v kovošrotu.

„I tam se dá najít poklad,“ směje se. Nejstarším kouskem sbírky je hasičské látkové vědro pocházející z 19.století, které bylo zakoupené na internetovém bazaru.

V prvním patře muzea si přijdou na své především děti. Tolik modelů aut pohromadě je k vidění jen málokde. A výklad k nim zapáleně podá Tereza Matějová, spolumajitelka muzea. Není pro ni problém ukázat, jak fungují jednotlivé vozy, zapnout houkačku nebo vysvětlit, kde zrovna mělo to či ono auto motor.

„K partnerově zálibě jsme se dostala zhruba před šesti lety a tak mě to nadchlo, že už sbíráme společně,“ říká Matějová. Zda stejný koníček podědí i jejich dcera ukáže čas. Zatím se jí v pokojíčku mísí panenky s hasičskými auty.

Ve sbírce muzea se najdou i skvosty z ciziny, velké a malé hasičské vozy, nejrůznější stavby a modely z lega.

„Nejvíc se mi líbí tady ta bouračka. Taxi narazilo do stromu a hasiči ho přijeli vysvobodit,“ ukazuje Alexandr ze Zlína. V Luhačovicích je u babičky i se svou sestrou Zoe. „Celou cestu do muzea jsem jen poslouchala, když už tam budem,“ usmívá se babička.

Muzeum je otevřeno do března od středy do neděle 9-16 hodin, během dubna-října od středy do neděle 9-17 hodin.