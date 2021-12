„Jak hodnotí veřejnou infrastrukturu a služby lázeňského místa, které navštívili naposledy? Tak přesně na to jsme se zeptali lázeňských hostů, kteří svůj pobyt absolvovali alespoň jednou v průběhu uplynulých 10 let,“ přiblížil jeden z tvůrců projektu Ondřej Hruška.

Podle něj účastníci šetření posuzovali jednak složky veřejné infrastruktury a také služby, které byly v daném místě dostupné. K tomu jim podle Ondřeje Hrušky posloužila škála, stejná jako známky ve škole, tedy jednička představovala velmi dobrou úroveň, a naopak pětka velmi špatnou úroveň. Poté byla pro každé hodnocené kritérium spočtena průměrná známka, podle níž bylo možné výsledky srovnávat.

Lázeňští hosté se při posuzování veřejné infrastruktury zaměřili na to, jaké jsou ve sledovaných lázeňských místech trasy pro lázeňské vycházky, parky, i na to, jestli je v nich dostatek kvalitních laviček. Současně hodnotili kvalitu a dostatečnost informačních center či kolonád. Respondenti také zohlednili to, zda je ve sledovaných místech dostatek odpadkových košů, jaké jsou zde chodníky a komunikace, ale také zda zde není absence altánů a dětských hřišť. V neposlední řadě je zajímaly parkovací místa a veřejné toalety.

Nejlépe dopadly lázeňské vycházky

„Co se týče veřejné infrastruktury, ocenili lázeňští hosté nejvíce trasy pro lázeňské vycházky, a to průměrnou známkou 1,59, nicméně i další prvky veřejné infrastruktury byly hodnoceny pozitivně jako například městské parky, lavičky, informační a orientační systémy a kolonády. Za největší slabinu lázeňských míst pak lze považovat parkovací plochy s průměrnou známkou 2,32. Průměrnou známkou vyšší než 2,00 ohodnotili respondenti ještě stav veřejných toalet a úroveň dětských hřišť, což vzhledem k současné orientaci lázní také na rodiny s dětmi není úplně dobré zjištění,“ doplnil spolutvůrce projektu.

Podle něj se nejlepšími službami obecně mohou pyšnit Luhačovice. Respondenti při svém hodnocení služeb se zaměřili na to, jaké jsou v lázeňských místech kvalitní infocentra, kavárny a cukrárny, restaurace, bary, sportovní aktivity, MHD, kosmetické a kadeřnické služby, kulturní a společenské instituce, ale například i to, kde je v daných místech například čistírna. Podle výsledků tak Luhačovice patří na špici v nabídce služeb a současně mají i špičkovou infrastrukturu.

„Mám velkou radost z výsledku průzkumu a vnímám to jako krásné vysvědčení všem, kteří se podílejí na zvelebování města. Snažíme se intenzivně prohlubovat spolupráci se všemi místními subjekty v oblasti služeb a to, že jsme vyhlášeni nejvyhledávanější lázeňským místem je úžasnou vizitkou naší společné práce. Poděkování patří všem, kteří spoluvytvářejí vstřícnou lázeňskou atmosféru a věřím, že v naší společné snaze nepolevíme“ dodal spokojený starosta Marian Ležák.