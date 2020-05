A i když byl obřad svěcení lázeňských pramenů kvůli omezení v souvislosti s pandemií koronaviru spíše symbolický, přesto to pro všechny obyvatele i návštěvníky Luhačovic znamená, že lázeňská sezóna v největším moravském lázeňském městě, je opět otevřena.

„Luhačovice tady byly, jsou a budou. Jsme rádi, že i letos realizujeme tradiční Otevírání pramenů, byť tato akce není v rozsahu a velkosti jak jsme na ni zvyklí. Jde však o jasný signál návštěvníkům, že jsme tady a že se na ně těšíme a jsme na ně u nás připraveni. A Otevírání pramenů to právě potvrdilo,“ komentoval letošní Otevírání pramenů v Luhačovicích starosta města Marian Ležák.

Slavnostní akce začala v úterý v nově zrekonstruované hale Vincentka vystoupením folklorních souborů Malé Zálesí a Leluja, kde představily tradiční folklorní pásmo s recitací „Vodolenko milá“ věnované pramenům. V průběhu setkání, kde z kapacitních důvodů kvůli hygienickým omezením mohli jen pozvaní hosté a novináři v rouškách, posvětil farář Hubert Wojcik za všechny místní léčivé prameny pramen Vincentka, který je z nich nejznámější.

I když slavnostní akci zkrápěl déšť, nikomu to nevadilo. Podle generálního ředitele akciové společnosti Lázně Luhačovice Eduarda Bláhy příliv vody, který v posledních dnech do našeho kraje přišel, je opravdu zázrak.

„Věřím, že to je jedna ze symbolik letošní sezóny. Že přesto, s jakými problémy začala, bude dobrá a ty další budou ještě lepší. Říká se, co tě nezabije, to tě posílí a já doufám, že to bude platit pro lázně i pro Luhačovice,“ usmál se včera na přítomné Eduard Bláha. Nejdůležitějším je prý to, aby si lidé z těžké doby odnesli to hlavní, a tím je pokora.

Nepodlehli depresivní náladě

Optimismus vyzvedl v souvislostí s dobou pandemie při příležitosti slavnostního aktu starosta Luhačovic Ležák. „Chtěl bych poděkovat lidem a organizacím, kteří v těžké době pomáhali. Za to, že nepodlehli depresivní náladě a za to, že si naopak uchovali optimistický přístup a dokázali společně město připravit tak, aby ho naši návštěvníci zase našli. Zelené, čisté a plné vstřícných lidí, kteří se těší na nové hosty, připravené rozdávat radost, zdraví a potěšení,“ zdůraznil Marian Ležák.

Potížím se však Luhačovice nevyhnou. Podle vedení města přijde obecní pokladna v souvislosti s pandemií nejméně o 22,5 milionů korun.

„Opatření, které jsme museli udělat, mají dopady na rozvoj lázeňského města,“ uvedl starosta s tím, že město bude muset zastavit některé plánované investice, jako například výstavbu dvou odstavných parkovišť pro návštěvníky Luhačovic.

Doba pandemie zastavila investování i v jedné z největších luhačovických společností Lázně Luhačovice a.s.

„Co se týká ekonomiky, tak tam zatím o ztrátě neumíme mluvit. Víme, že nám vypadly příjmy, ale náklady se nedaly zastavit a stále běžely. Jak to bude vypadat ekonomicky, se ukáže na konci druhého pololetí,“ uvedl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Podle něj počítají s tím, že jim bude chybět v příjmech okolo 150 milionů korun.

„Co jsme chtěli opravit asi neopravíme. Ale věříme, že do roka bude lépe a pak se na tyto věci znova dostane,“ zdůraznil Eduard Bláha.



Luhačovice se včera vyvěšením černé vlajky u radnice připojily stejně jako celý Zlínský kraj k celostátnímu protestu proti záměru vlády přenést současné problémy ekonomiky na města, obce a kraje. Místo ze státního rozpočtu chce totiž vláda navrhovaný kompenzační bonus pro podnikatele získat z daní, které měli jít samosprávám. „Černý den pro obce a kraje“ proto společně vyhlásil Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Dopady případného přijetí vládního návrhu na lázeňské město nastínil starosta Marian Ležák. „Pro Luhačovice by to znamenalo propad o dalších 4,3 milionu korun. Pozastaveny by kvůli tomu musely být plánované investice města. Nemůžeme pokračovat v obnově ulice Nádražní, která má navázat na dokončení dopravního terminálu. Pozastavit musíme i další rekonstrukce nebo novou pěší lávku přes řeku a opravy chodníků,“ upozornil starosta. Už kvůli předpokládanému propadu ekonomiky přitom město počítá se značným dopadem na rozpočet.