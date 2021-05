Až šestnáct tisíc osobních a více než tisícovka nákladních vozidel, projede denně Luhačovicemi.

Jedno z nejkrásnějších lázeňských měst, které je protkáno léčivými minerálními prameny, tak trápí neustálý dopravní provoz. Problém má vyřešit jihovýchodní obchvat města, na přípravě této stavby se i přes současnou pandemickou situaci stále pokračuje.

„S ohledem na rostoucí tranzitní přepravu přes Luhačovice a s tím spojenou akutní hrozbu kontaminace minerálních pramenů je obchvat nutné realizovat jako jedinou možnou ochranu přírodních léčivých zdrojů,“ zdůraznil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Vedení města má již v současnosti připravenu územní studii, která vymezuje polohu obchvatu, a je nezbytná k dalším krokům vedoucím k vybudování obchvatu. Město také již vstoupilo do jednání se státem i krajem. Údaje ze zpracované územní studii zanese Zlínský kraj do Zásad územního rozvoje. Na řadu přijde tedy technická studie. Deník na návštěvěZdroj: Deník

„V současnosti řešíme zadání technické studie, tedy seznámení s potřebou obchvatu a to i v jednotlivých ministerstvech. Máme již k dispozici stanovisko ministerstva zdravotnictví ve kterém úřad uvádí, že obchvat je pro město Luhačovice nezbytný s ohledem na ochranu minerálně léčivých zdrojů, které jsou přímo na trase stávající komunikace,“ uvedl starosta Luhačovic. Doplnil, že následovat bude EIA, později pak projektová dokumentace před zahájením stavby.

Ministerstvo zdravotnictví označilo současný stav související s dopravní špičkou v Luhačovicích za hraniční a ohrožující, mimo jiné i proto, že se v lázních léčí pacienti s nemocemi dýchacího ústrojí. Podle úřadu jsou ohroženy i léčivé zdroje minerální pramenů.

„Současný stav je zatěžující pro zdroje samotné, ale v neposlední řadě též nepřispívá ke kvalitě klimatu ve vnitřním území lázeňského místa,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Podle jejího vyjádření za úřad, by jakékoliv další odkládání vybudování obchvatu mohlo narušit trvale udržitelné lázeňství v Luhačovicích a tím zásadním způsobem poškodit celou lokalitu. Jak vyplynulo z odpovědi z ministerstva, jsou dle odborných hydrogeologů přírodní léčivé zdroje minerální vody typu Vincentky zasáklými, velmi slanými vodami, jejichž rezervoár je tvořen pískovci, tedy horninami velmi náchylnými na kontaminaci.

„V případě úniku většího množství ropných látek do takového prostředí by mohlo dojít k nezvratnému a trvalému znehodnocení těchto unikátních zdrojů ,“ zdůraznila mluvčí ministerstva.

Problémem se podle starosty Luhačovic se zaobírá i ministerstvo pro místní rozvoj, které zařadilo problematiku luhačovického obchvatu do aktualizace politiky územního rozvoje státu s tím, že jde o jednu z důležitých otázek které se musí řešit.

„Na toto téma jsme měli i jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, který přislíbil, že se při své návštěvě Zlínského kraje přijede osobně do Luhačovic s touto problematikou seznámit,“ doplnil Marian Ležák s tím, že současně bylo uskutečněno na toto téma i jednání s novým vedením Zlínského kraje.

Podle starosty byla prý znát ze všech dotčených organizací podpora pro výstavbou obchvatu

„Chápu, že každé město, které má komunikaci napříč centrem, uvažuje o obchvatu. Obzvlášť při tak velkém dopravním zatížení v případě lázeňského města. Považuji proto tento požadavek za adekvátní i v případě Luhačovic,“ komentoval pro Deník například hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

První část obchvatu má začínat před příjezdem do města za biskupskou křižovatkou, kde se bude najíždět na horizont mezi obcemi Luhačovice a Kladná-Žilín.



„Zde bychom se drželi stávající vozovky, která by se rozšířila, a dostáváme se na území Petrůvky, kde bychom narazili na křižovatku, která nás pouští dolů zpátky na komunikaci II/ 492, nebo napravo ve směru na Slavičín,“ popsal trasu obchvatu starosta Ležák.



Obchvat má měřit zhruba 9,3 kilometru, a oproti současné cestě centrem Luhačovic bude delší o 1300 metrů. Začátek stavby a její financování zatím nejsou jasné.



„Pokud se budeme držet optimistického scénáře, první auta se po obchvatu projedou za deset let,“ věří Marian Ležák. Luhačovice podle něj čeká nelehký, osmiletý kolotoč stavebních řízení a příprav.



„Samotná výstavba obchvatu pak potrvá dva roky,“ doplnil starosta.



Hrubý odhad, kolik by mohla stavba stát je podle něj stovky milionů korun.



„Nejsem ale takový odborník, abych teď řekl přesné číslo,“ komentoval Ležák.