„Je to nejkrásnější obec ve střední Evropě,“ dodává starosta jedním dechem. Podle vývoje posledních událostí, tak ale zřejmě budou muset v Lukově přidat do svého znaku i vyobrazení slona.

Aby v Zoo Zlín mohli začít s chovem slona afrického, bylo potřeba nejdříve vybudovat nové zázemí a prostor pro slony. A k tomu museli získat nové území, kde by se tyto plány mohly začít realizovat. K tomu jim tak mimo jiné pomohla i obec Lukov, pro tento účel totiž vlastnila několikahektarové pozemky.

„Napomohli jsme tomu, aby to tak nějak vzniklo,“ uvedl Michal Teplý.

Podle něj, když dříve přišla Zoo Zlín s myšlenkou na rozšíření plochy směrem k Lukovu, na jejich katastr, tak obec kývla na směnu pozemků s městem Zlín, které je zřizovatelem zlínské zoo.

„Na těch, o které mělo město zájem, bylo 12 státních a šest hektarů našich, obecních. Město Zlín chtělo tyto státní pozemky získat, nicméně tím, že byly na našem katastru, tak tento krok nemohlo provést. O bezúplatný převod ze státu tak mohla požádat jenom obec, která je má ve svém katastru, tedy my,“ vysvětlil starosta Lukova s tím, že i když v součinnosti s městem Zlín o tento převod zažádali, tato jednání nebyla vůbec jednoduchá.

„Stát nám je nechtěl vůbec dát, ale nakonec se to povedlo. Převedl je na nás a my jsme je obratem převedli bezúplatně na město tak, aby se prostor zoologické zahrady na Lešné mohl rozšiřovat,“ doplnil Michal Teplý.

Druhým krokem po převedení těchto pozemků bylo podle něj to, že se obec Lukov domluvila s městem na další směně pozemků, v místech, kde se nyní rozprostírá areál Karibuni, a to za kus lesa na katastru obce, a které vlastnilo město Zlín.

„Takže jsme si tyto pozemky takto vyměnili a díky tomu se celá oblast Karibuni stalo majetkem města, potažmo Zoo Zlín, která může tento prostor rozšiřovat,“ zmínil lukovský starosta.

Se směnami pozemků v tomto katastru však ještě podle Michala Teplého není konec.

„Je ještě jeden pozemek, který má rozlohu téměř tři tisíce metrů čtverečních, které vlastnilo zemědělské družstvo Podhoran. Dohodli jsme se tak se společností Podhoran a.s. na směně jeho pozemků za jiné, zemědělské. Nyní máme nachystáno, že je směníme s městem. Takto jim vyjdeme vstříc, což by mělo město opět použít pro rozšíření prostoru Karibuni,“ dodal starosta Michal Teplý.

Doplnil, že na pozemcích obce Lukov, které směnami získala zlínská zoo, se začne již v nejbližší době stavět například nový sloninec. Vzájemnou spolupráci s obcí Lukov ocenil i zlínský primátor.

„Jsem moc rád, že jednání s obcí Lukov jsou konstruktivní a že vedla k tomu, aby se mohla Zoo Zlín rozrůstat. Kroky, které byly pro tento záměr podniknuty, vedly k obrovskému úspěchu zahrady a tím je bezpochyby narození mláděte slona afrického. Zlínska zoologická zahrada tak získala další ohlas, který je obrovský nejen za hranicemi kraje, ale i České republiky,“ komentoval spolupráci s obcí Lukov primátor Zlína Jiří Korec.

Ochotu a vstřícnost ocenil i ředitel Zoo Zlín Roman Horský, který současně výstavbu slonince, která začne v nejbližších dnech, potvrdil.

„Před dvěma lety jsme vybudovali téměř tříhektarový výběh a pokračujeme s dalšími výběhy. A hlavně novým zařízením, kde budeme moci ustájit i samce. Pro představu vnitřní plocha tohoto zařízení bude velká asi jako dvě hokejové plochy,“ seznámil Roman Horský. Podle něj tak vznikne nadstandardní zařízení, které bude zaujímat asi šest hektarů.

„Troufám si tvrdit, že bude patřit mezi největší na světě, co do velikosti. Bude to moderní pavilon s těmi největšími novinkami, které se v chovu slonů uplatňují,“ představil ředitel Zoo Zlín.

Současně Roman Horský spolupráci s obcí Lukov také ocenil.

„Vychází nám ohromně vstříc,“ zdůraznil.

A co říká na blízkost slonů u této obce na Zlínsku?

„Měli by do budoucna udělat něco se svým znakem. Nevím nyní přesně, co mají ve znaku, ale určitě by si tam měli dát slona,“ usmíval se ředitel úspěšné zoologické zahrady.