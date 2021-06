Lukov leží jen pár kilometrů od krajského města a nabízí nejen kvalitní životní zázemí pro své obyvatele, ale také turisticky atraktivní hrad Lukov, okolní přírode a v neposlední řadě je v těsném sousedství s vyhlášenou Zoo Zlín. Přesto i zde mají starosti a to zejména s přetíženou dopravou. „Trápí nás stále intenzivnější doprava přes naši obec,“ říká starosta Lukova Michal Teplý v rozhovoru pro Deník.

Co se v poslední době ve vaší obci změnilo?

V loňském roce jsme kompletně rekonstruovali budovu mateřské školy a obecního úřadu, která byla postavena z boletických panelů. Celá stavba byla nesmírně komplikovaná, neboť jsme museli zajistit náhradní prostory pro mateřskou školu, náhradní stravování i pro žáky základní školy a pro obecní úřad, a to vše v době pandemie. Od roku 2012 máme novou průmyslovou zónu, kde nyní sídlí 12 firem a nabízí desítky pracovních míst. Díky cyklostezce z Lukova do Zlína mají lidé možnost bezpečně vyjet na výlet ze Zlína do Lukova a naopak lidé z Lukova nohou využít tuto cyklostezku pro návštěvu Zoo Zlín. Velkým turistickým lákadlem je náš Hrad Lukov, na kterém již více jak 30 let probíhají aktivní záchranné práce a především díky dobré spolupráci se Spolkem přátel hradu Lukova se historickým nadšencům povedlo hrad uchovat pro další generace. Toto místo pak láká každoročně vice jak 20 tis turistů k malebné procházce lesem a návštěvě historického komplexu.

Jaké investice obec letos ještě plánuje, jaké v nejbližší době?

Nyní dokončujeme výstavbu několika dětských hřišť v Lukově. Dále nás čeká kompletní výměna výstražného a varovného systému – místní rozhlas (dotace 70%). Největší investicí pak bude výstavba cyklostezky z Lukova do Fryštáku, která začne asi někdy na podzim tohoto roku, jakmile získáme stavební povolení. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 85 % z IPRÚ Zlín. V roce 2023 pak na tuto cyklostezku naváže kompletní rekonstrukce mostu v ulici Pod Mýtem a propojení stávající cyklostezky Zlín – Lukov – Fryšták. Dále intenzivně pracujeme na projektu pro přístavbu základní školy v Lukově, abychom zajistili podmínky pro dvoustupňovou školu. Dosud jsme měli pouze první stupeň a naši žáci pak museli odcházet do okolních škol. Počet narozených dětí v Lukově neustále stoupá a za posledních deset let se u nás narodilo v průměru 20 dětí ročně.

Co naopak obec trápí a s čím si musí „poradit“?

Trápí nás stále intenzivnější doprava přes naši obec. Projíždí zde stále více tranzitní dopravy, protože nemají moc možností, jak dále pokračovat v cestě na Slovensko. Pokud se někdy dostaví dálnice z Hulína do Fryštáku, bude tento problém mnohem větší. Proto už nyní plánujeme některá opatření, abychom zajistili bezpečí pro naše občany. Nejvíce by ale pomohlo vyřešit tento problém dostavbou dálnice ve směru Fryšták-Lípa a tím by došlo k vytvoření obchvatu města Zlína a intenzita dopravy v naší obci by pak výrazně poklesla.