Lužkovice se MHD dočkají možná už v září

Zlín - Lužkovice se možná už brzy dočkají toho, že do této místní části Zlína začne také zajíždět městská hromadná doprava. Umožní to nová komunikace za jednačtyřicet milionů, která vznikla po průtahu silnice zprůmyslové zóny Příluky do Lužkovic.

Budování cesty mezi Přílukem a Lužkovicemi | Foto: DENÍK/Marek Gerhard

„Součástí nově vzniklé silnice o délce přibližně tři sta třicet metrů je most přes Hvozdenský potok, město zde nechalo udělat také odvodnění, část splaškové a dešťové kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, opěrnou zeď a chodník,“ uvedla mluvčí města Zlína Marie Masaříková. Zdůraznila, že komunikace umožní zavedení městské hromadné dopravy do Lužkovic. „Doposud to nebylo možné, protože po silnici, která vede z Želechovic, se tam nemohla MHD dostat, a to kvůli výšce vlakového podjezdu,“ sdělila Masaříková. Dodala, že prodloužení městské dopravy do Lužkovic se bude projednávat na zářijovém zasedání zastupitelstva. „Jestliže tento návrh zastupitelé schválí, může MHD do Lužkovic začít jezdit už v druhé polovině září,“ doplnila Mluvčí radnice. Lidé tuto novinku vítají, nicméně podle Sdružení za zdravé Lužkovice jsou důležitější věci, do kterých je nutné investovat. „Je to dobře a bude to přínos, že sem bude městská hromadná doprava zajíždět. Nicméně z našeho pohledu tato záležitost nepatřila k našim nejvyšším prioritám. Je tady řada důležitějších věcí, do kterých by se mělo raději investovat,“ poznamenal jeden z členů sdružení Jiří Přemyslovský.



Autor: Hana Minaříková