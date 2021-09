Veterinární magnetická rezonance je proveditelná jen do hmotnosti 70 kg zvířete. Protože Bona má váhu vyšší, bude nutné, pokud se stav během 2 dní výrazně nezlepší, provést rentgenologické vyšetření.

"V pátek v podvečer došlo u lvice Bony při prudkém pohybu s největší pravděpodobností k výhřezu meziobratlové ploténky, která tlačí na míchu. Lvice byla umístěna do teplého prostředí v zázemí, kde jsou jí každý den aplikována léčiva proti bolesti, otoku a na podporu regenerace nervové tkáně. Vzhledem k velikosti a nebezpečnosti zvířete není možné provézt magnetickou rezonanci," informovala mluvčí zoo Romana Bujáčková.

