Za třináct let se pouze dvakrát nepodařilo pořadatelům ze zlínského Dětského folklorního souboru Trnečka květnový termín dodržet. „V uplynulých dvou letech to nebylo možné, covid nám to nedovolil. Tradici festivalu jsme ale přesto nepřerušili, jen jsme termín museli přesunout na září. Letos jsme se konečně mohli vrátit k termínu původnímu,“ říká Marcela Sousedíková z pořádajícího souboru Trnečka.