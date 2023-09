„Vlastně to bylo dobře, že jsem nebyla přímo v Otrokovicích, to bych se z toho asi psychicky zhroutila,“ uvažuje zpětně. Když jí sestra, přítel, zaměstnankyně a známí posílali fotky a videa požáru, nebyly to pro ni lehké chvíle.

Do svého zničeného květinářství poprvé vstoupila téměř po čtrnácti dnech od požáru.

„Vzhledem k tomu, že jsem měla odstup a zároveň mi stále někdo posílal fotky, myslela jsem, že jsem na tu situaci dokonale připravena,“ říká květinářka.

Ale nebyla, stejně ji pohled na spáleniště dostal a neubránila se slzám.

„Když procházíte bývalým krámkem a vidíte ty původně krásné a nyní ohořelé věci, vzpomínáte, co kde stálo,“ dodává.

I když uvažovala, že skončí a bude babičkou na plný úvazek, nestane se tak. Na Facebooku se vzedmula obrovská vlna podpory. A ta ji vlila novou energii do žil.

„Takovou podporu jsem opravdu nečekala. Až pak mi došlo, jak jsme byli oblíbení a jak k nám lidé rádi chodili,“ dodává pohnutě Miluše Uhrová.

Na základě ohlasů na sociální síti si zřídila transparentní účet, na který ji lidé posílají větší či menší částky.

„Císařova řemeslná pekárna dokonce hned první sobotu po požáru vyhlásila sbírku a v minulých dnech mi předala přes třicet tisíc. Jsem za veškerou podporu nesmírně ráda, moc si toho vážím,“ neskrývá dojetí Miluše Uhrová.

Květinám se věnuje celý život, obchod v Otrokovicích provozovala devět let. Hrnkové květiny, řezané květiny, dárkové zboží i potřeby pro zahrádkáře, to vše zákazníci u Miluše Uhrové našli.

„Základ, který jsem vštěpovala prodavačkám, byl – zákazníka těžce získáte a lehce ztratíte. Musí odcházet vždy spokojen,“ prozrazuje svou obchodní strategii.

A možná ptávě proto bylo květinářství tak oblíbené.

„Určitě to bylo dáno i pestrostí nabídky. Téměř nikdy se nestalo, že by u nás lidé nenašli to, co hledali,“ dodává.

Podnikatelkou v padesáti

„Podnikat jsem začala až v padesáti, hlavně na popud přítele,“ říká už s úsměvem.

Ten shodou okolností vlastnil železářství, které také shořelo. Do padesátky byla podnikavá žena provozní v řadě květinářství, například v Uherském Hradišti, Brodě, Hluku i Brně. A naposledy právě v Otrokovicích.

I když, jak sama říká, má babičkovský věk a za dva měsíce právoplatný důchod, rozhodla se i díky podpoře přítele a také okolí provozovnu obnovit. Jen pár desítek metrů od původní prodejny spolu opět otevřou květinářství a železářství v prostorách obchodního domu.

„Když všechno dobře půjde, chtěli bychom 2. října začít. Bude to už devátá 'květinovka', kterou vybuduji,“ říká odhodlaně Miluše Uhrová.