Právě s těmito roboty v rámci dobrovolnické činnosti realizuje pravidelné workshopy pro pedagogické pracovníky nejen ve Zlínském kraji. Střední průmyslová škola Otrokovice představí složitější průmyslové roboty, které používají při vzdělávacích programech ve svém Experimentáriu.

Robotické hračky a různé vzdělávací programovatelné pomůcky přijede představit společnost Robotworld, která se zabývá prodejem těchto hraček. Svou účast potvrdila i Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati a představí Lego roboty.

VIDEO: Show, módní přehlídky a davy lidí. Night shopping se vrátil do Zlína

Návštěvníci se také mohou těšit na hračky a hry Hexbug, které zábavnou formou seznamují děti s robotikou a technikou. Pro nejmenší bude připravena herní dráha s robotickými broučky Nano. Starší děti i jejich rodiče se mohou zúčastnit adrenalinového závodu s jezdícími roboty na dálkové ovládání a poměřit síly s ostatními.

„Programování bude v budoucnu patřit do jedné z důležitých dovedností a uplatnitelnost bude mnohem větší než dnes. Robotizace se pomalu dostává do nejrůznějších oborů. Podle IT expertů bude za pár let velmi obtížné najít bez této dovednosti uplatnění na pracovním trhu a tomu se pomalu přizpůsobuje i výuka informatiky na českých školách. Tato akce může být i inspirací pro učitele, jak s robotickými hračkami pracovat. Nemusí se jednat jen o naprogramování robota. Programování děti učí způsobu uvažování, který využijí v nejrůznějších životních situacích, od logického řešení problému po ovládání přístrojů. Na rozdíl od pasivního uživatele internetového obsahu vede programování děti k tvořivost," představuje akci organizátorka Věra Stojar.

Vyřazená sanitka za pár desítek tisíc? Prodeje ve Zlíně prověřují kriminalisté

Na to, že programování není jen pro kluky, upozorňuje organizace Czechitas, která na akci zapůjčí programovatelné Ozoboty.

Tato organizace dlouhodobě boří mýty o tom, že obor IT je doménou mužů. Czechitas pořádají workshopy a kurzy programování pro ženy, ale i děti po celé České republice. Podle Czechitas dívky nemají o nic menší vlohy k logickému uvažování.