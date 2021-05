V současnosti zde žije okolo 460 obyvatel. Za posledních 20 let prošla obec řadou významných změn a rekonstrukcí, které přispěly k modernizaci a zkvalitnění bohatého společenského, kulturního a sportovního života.

„Na to, že jsme malá obec, můžeme našim obyvatelům nabídnout kvalitní zázemí a občanskou vybavenost,“ říká starostka Neubuze Renata Zábojníková v rozhovoru pro Zlínský deník.

Na jaké zásadní investice se vaše obec připravuje?

Zásadní investicí pro naši obec je nový vodovod, nový vodovodní řad. Již více než rok se pro tento záměr připravuje projektová dokumentace. Její dokončení se stále prodlužuje, protože kvůli covidovým omezením jsme nemohli svolat veřejné projednání. Projektovou dokumentaci máme v plánu dokončit tento rok, stejně jako zažádat o stavební povolení. Pak bude nejtěžší sehnat peníze.

Tato investice by se měla pohybovat celkem okolo 30 milionů korun, přesný rozpočet ještě však není znám. Doufáme, že bude vypsán vhodný dotační titul a požádáme o dotaci. Počítáme i s tím, že si budeme muset půjčit, což dodnes obec i přes velké množství uskutečněných investičních akcích nemusela. Až nyní, kvůli vybudování vodovodu, který v obci chybí. Lidé zde mají buď vlastní studny nebo vrty. Tato vodovodní síť pak bude napojena na veřejný vodovod Slušovice. Chtěli bychom mít vodovod hotový v rozmezí 3-5 let.

Na co se dál v Neubuzi připravujete?

Naskytla se nám možnost koupit v centru obce starší domek, který je v havarijním stavu a bude se tak muset zbourat. Na tomto místě poté plánujme v budoucnosti vybudovat mateřskou školu, která nám chybí nebo další obecní byty. O ty je v naší obci zájem.

Jaký je vlastně život ve vaší obci?

Na to, že jsme malá obec, můžeme našim obyvatelům nabídnout kvalitní zázemí a občanskou vybavenost. Obec koupila a rekonstruovala rodinný dům, kde jsou tři malometrážní sociální byty. V dalším rekonstruovaném rodinném domě je byt 3+1 a Studio Sába, kterém nabízí služby kadeřnictví, pedikúry, kosmetiky a masáže. Máme i velmi dobře zásobený obchod se smíšeným zbožím a obecní hospůdku Moštárna. Snažíme se našim občanům zajistit kvalitní život. Lidé tak za těmito službami nemusí dojíždět například do Zlína. V krátké dojezdové vzdálenosti jsou Slušovice, kam mohou na poštu, k lékaři, banky nebo na veterinu.

Čím se může vaše obec pochlubit?

Mezi bohatství naší obce patří malotřídní - rodinná škola. Škola je velmi dobře a moderně vybavena a vždy fungovala skvěle. Distanční výuku zvládá na jedničku. Velmi dobře také spolupracuje s místní Komunitní školou Sova. Naše malotřídní škola má svou historii už od roku 1890. Za pěkného počasí probíhá část výuky venku. Škola k tomu využívá areál Myslivny, kde je kryté posezení se stoly a velkou obecní zahradu, kde rostou různé ovocné stromy a spousta rostlin.

K tomu se můžeme pochlubit i našimi významnými sportovci. Z Neubuze pochází fotbalista Lukáš Železník, který nedávno ukončil svou sportovní kariéru. Pyšní jsme i na Eriku Ševců, která se věnuje sportovnímu aerobiku a která již získala titul mistryně Evropy a vícemistryně světa.

Radost nám dělá i plavec Matěj Zábojník, který je reprezentant ČR, a který se nyní nominoval na ME v Budapešti, kde se pokusí splnit limit na olympiádu. Věřím, že se mu to může podařit. Vždyť nedávno překonal na mezinárodních závodech ve Švédsku dvacet let starý rekord Daniela Málka na 200 metrů prsa.

A v neposlední řadě nám dělá radost valašský gajdoš Petr Sovják, který zajišťuje s celou svou rodinou valašský folklór v Neubuzi a blízkém i širokém okolí.