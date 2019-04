„Otrava se ale naštěstí obešla bez vážných následků, po odeznění příznaků intoxikace mohli být všichni pacienti propuštěni do domácí péče,“ informoval Egon Havrlant, mluvčí Nemocnic Zlínského kraje.

Podle Ilji Ryšavého, vedoucího lékaře jednotky intenzivní péče Interního oddělení KNTB před třemi týdny přijímali ženu a muže s jasnými příznaky intoxikace.

Šlo o manželský pár ve věku asi pětačtyřiceti let ze Zlínska. Manželé uvedli, že jedli medvědí česnek, který nasbírali v okolí štěrkoviště v Otrokovicích.

„Během několika hodin po konzumaci se u nich projevilo úporné zvracení, průjem, byli zesláblí a dehydrovaní. Pacienti zůstali na jednotce intenzivní péče tři dny, poté byli předáni na standardní lůžka a po dalším dni byli v pořádku propuštěni domů,“ popsal Ilja Ryšavý.

V průběhu dubna pak na urgentním příjmu zlínské nemocnice a následně v péči interního oddělení skončil další šedesátiletý pár a také žena ve věku třiasedmdesát let.

„Ani v těchto třech případech se naštěstí nejednalo o těžkou intoxikaci a všichni mohli po několika dnech nemocnici v pořádku opustit,“ podotkl lékař.

Vyzval také, aby to všichni, kdo vyráží do přírody za sběrem medvědího česneku, považovali za varování.

Nevoní po česneku? Nebrat!

Následky otravy po požití ocúnu jesenního, který roste rovněž v jarním období a má velmi podobné listy, mohou být i smrtelné.

Po konzumaci této jedovaté byliny totiž může dojít k selhání více orgánů najednou. Ke sbírání bylin je proto třeba přistupovat se stejnou obezřetností, jako ke sběru hub.

Deník s oběma rostlinkami vyrazil mezi lidi s dotazem, zda rozeznají medvědí česnek od ocúnu jesenního. Z dvaceti oslovených poznalo medvědí česnek jen dvanáct lidí.

„To se přece nedá zaměnit. Když listy medvědího česneku promnete v prstech, voní česnekem. Já osobně ho jím tak, jak je. Nezpracovávám ho. Syn z něj dělá pesto, ale já ho mám rád čerstvý,“ vyprávěl například Stanislav Vágner.

Medvědí česnek ihned poznala i Ludmila Martochová ze Zašové.

„I když jsou si rostlinky hodně podobné, nemám strach, že bych česnek nepoznala. Vím, kde u nás roste a navíc jej mám zasazený zahradě. Letos jsem si z něj udělala poprvé pesto. Jinak medvědí česnek rozvařím, rozmixuji a dělám z toho špenát. Je to výborné, dávám si do něj ještě stroužek normálního česneku,“ popsala Ludmila Martochová.

Známá bylinkářka z Valašska Vanda Vrlová se nediví, že lidé květiny a rostliny nedokáží rozeznat, natož pojmenovat. A to ani ty nejobvyklejší.

Co na to zkušená bylinkářka?

„Opravdu se vůbec nedivím, často se přesvědčuji, že lidé květiny a rostliny nedokáží pojmenovat, ani ty nejobvyklejší! Sedmikrásku klidně pletou s heřmánkem, ale česnek s ocúnem, to je vrchol. Ocúnové listy jsou tuhé, lesklé a více se skládají do kornoutku. Snad nejspolehlivější je medvědí česnek ochutnat?! Stačí kousíček a je-li to on, česnekové aróma je znát. Naši předkové jej opravdu používali místo česneku, kdy v současné době – k jaru už spotřebovali ten opravdový. Ocúny rostou na volných lukách, medvědí česnek spíš ve vlhčím prostředí a málo osluněném. Nedostatek cibule dříve nahrazovali popencem břečtanolistým, který právě teď roste a kvete.“ Vanda Vrlová, známá valašská bylinkářka