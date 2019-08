Byl jste se podívat na Barum Rally v předešlých letech?

Jsem tady poprvé. Pocházím ze Šumavy, takže má domovská soutěž je Rally Šumava, kam jsme jezdili už jako děti. Ale samozřejmě vnímám, že tohle je závod roku. Těším se, že zažiji jeho atmosféru.

Spojit se se Škoda Motorsport byla vaše touha nebo vás oslovili sami?

To se tak nějak sešlo. Když jsem slyšel, že je taková možnost, ani na chvíli jsem neváhal. Každý kluk chtěl jezdit rallye, každý chlap to má rád, a i já jsem si to chtěl zažít. Trošku se třesu, ale těším se.

Už jste někdy jel v závodním autě?

Absolvoval jsem pár malých sportovních okruhů. Auto jsem dokonce řídil, ale nebyla to silná auta, jako jsou tady.

Neláká vás pořídit si licenci a zkusit to?

Lákalo mě to, ale poté, co se mi narodil syn, jsem si řekl, že bych měl prostě zpívat a neplést se do aut. Je tam určité riziko, a o to víc to obdivuji. Pro mě je mnohem příjemnější fandit a zajímat se o technické věci, než sedět za volantem.

Budete ve Zlíně i o víkendu, kdy se bude Barum Rally odehrávat?

Strašně rád bych tady byl, ale bohužel mám tento týden šest koncertů. Dnes jsem měl jediný den volna, tak jsem toho hned využil. Ale výsledky budu určitě sledovat.

Máte nějakého svého favorita?

Přeji to každému, kdo se snaží, má touhu a odhodlání. Ale když jsem tady dnes se škodovkou, tak přece jen doufám, že to vyhraje Jan Kopecký…