Má tak již v životě minimálně jednu jistotu: i na letošní festival přijde kolem 20 tisíc lidí a s pravděpodobností hraničící s jistotou bude dokonce zcela vyprodáno. O víkendu zbývaly poslední lístky.

Ohlédněme se nejdříve nazpět. Pro pořadatele kulturních akcí byly poslední dva roky hodně těžké. Nicméně řada lidí bude žít v tom, že přece hodně pomohl stát formou různých příspěvků. Byly dostatečné?

Využili jsme dvou různých programů , ale ty pokryly jen to nejnutnější a musel to tedy každý nějak přežít. Někdo to zvládl lépe, někdo hůře. Vidíme však, že jsme byli všichni na jedné lodi. Pořadatelé, fanoušci, kapely. A je patrné, že letos se všechno rozjelo a dohání se promeškané, kapely mají nabité programy. Ukázkou je například Praha, kde v rozpětí jednoho týdne koncertovala Metallica, Iron Maiden a Guns N' Rose. To je poměrně nevídané.

Jaký bude letošní ročník Masters od Rock v porovnání s těmi předchozími?

Určitě bude patřit k těm nejlepším. Stojí za tím i hlavní kapela – Judas Priest. Znalci vědí, pro méně znalé – to je naprostý hudební fenomén, který letos ve Vizovicích oslaví 50. narozeniny. Vlastně už dvaapadesáté, jelikož koncert byl dvakrát odložen.

Kdo je Judas Priest?

Judas Priest je anglická heavy metalová skupina zformovaná v roce 1969 v anglickém Birminghamu. První album Judas Priest s názvem Rocka Rolla vyšlo v roce 1974 a od doby vydání alba Stained Class v roce 1978 se skupina Judas Priest stále drží na metalové špičce. V následujících letech Judas Priest nahráli mnoho dalších alb jako British Steel, Screaming for Vengeance či Turbo. Z několika desítek singlů vyniká například Breaking the Law. Skupina sehrála významnou úlohu také v tom, že vytvořila typickou metalovou módu, Rob Halford poprvé předvedl kožené oblečení, cvočky, pyramidy atd. Inspiraci hledal v gay klubech,což byla reakce na zvýšení popularity punkové módy a vzhled glam rockových hudebníků jako je například skupina Kiss nebo Alice Cooper.Zdroj: cs.wikipedia.org

Má Judas Priest nějaké speciální požadavky?

Příjezd Judas Priest znamená, že jsme objednali jedno z nejlepších pódií v Evropě. Audiovizuální show, jakou předvedou, je totiž mimořádná a není možné pro ni volit jakékoliv kompromisy, co se týče zázemí. Na pódiu vystoupí samozřejmě i další kapely, přivezou ho kamiony z Německa a staví se několik dní. Celá produkce Judas Priest nahlásila kromě dalšího čtyři kamiony i dva tourbusy a samotná kapela přiletí soukromým letadlem.

Co další taháky?

Za mne je to Nightwish. Světová špička v melodic metalu. Nabídne nové album. To je podle mne jeden z dalších vrcholů. I nová Ronie James Dio stage je také velkým tahákem. Jde o obrovskou masivní stage, kde budou ledky z obou stran postavené na výšku, bude to celé opravdu nové a zajímavé. Snažíme se i tímto způsobem festival posouvat dopředu a hlavně vyjít požadavkům Judas Priest.

To celé stojí nemalé peníze. Jaký je rozpočet festivalu?

Jsou to desítky milionů a nutno říci, že náklady hodně rychle rostou. Ať už to jsou náklady na dopravu, techniku, mzdy, kapely. I tady se ukazuje, jaké covid napáchal pořadatelům škody, protože u takto velkých akcí cena vstupenek pořízených třeba před dvěma lety neodpovídá reálným nákladům roku 2022. S tím se musí teď každý organizátor vyrovnat.

Lze říci, o jaký honorář si řekla kapela Judas Priest.

Obecně to prostě nemůže být málo, vzhledem k věhlasu kapely, a k velikosti produkce ,která je doprovází. Ale takovéto částky se veřejně nesdělují.

A kolik bude stát pivo?

Cena dvanáctky je stanovena na 65 Kč, desítka bude o deset korun levnější.

Mastres of Rock 2022 - z hlavních taháků:

ČTVRTEK 7.7.

19:10 – 20:20 Citron-vzpominkovy koncert na Radima Pařízka

20:50 – 22:10 Lordi

22:50 – 00:20 Heaven Shall Burn

00:50 – 02:00 Sepultura

PÁTEK 8.7.

19:10 – 20:20 Beast in Black

20:50 – 22:10 The Dead Daisies

22:50 – 00:20 Lacuna Coil

SOBOTA 9.7.

19:05 – 20:15 Alestorm

20:45 – 22:00 Gotthard

22:30 – 00:00 Judas Priest

NEDĚLE 10.7.

18:55 – 20:10 Exodus

20:40 – 22:00 Testament

22:30 – 24:00 Nightwish

Jak se vyhnout frontám..



při výměně festivalových vstupenek za festivalové náramky MASTERS OF ROCK! Přijeďte co nejdříve a přijďte si pro svůj náramek třeba už v úterý 5.7.



Provozní doba páskovacích kontejnerů v areálu likérky Rudolf Jelinek:

05.07. 10:00-21:00

06.07. 10:00-21:00

07.07. 09:00-01:00

08.07. 09:00-23:00

09.07. 10:00-23:00

10.07. 10:00-22:00