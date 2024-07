„Lidé samozřejmě primárně jezdí do Vizovic za kapelami, ale festival je taky o službách, servisu a nápadech,“ říká ředitel festivalu Jiří Daron. „A my jsme chtěli, aby se letos návštěvník cítil co nejvíc pohodlně, spokojeně a nadšeně,“ dodává.

Co tedy bylo jinak, než jiné roky?

Máme stage, pro kterou je to teprve druhý festival. Je širší, vyšší než kterákoliv před ní, ale nejde jen o to, podstatné je, že umožňuje využít dokonalou zvukovou techniku, že se na ni dají dát obrovské LED obrazovky. Audio vizuální zážitek z koncertů jsme posunuli o další level, letos je nejlepší za celé roky. Další vylepšení jsou tribuny a letos poprvé máme vzpomínkové fotostěny.

Proč vzpomínkové?

Připomínají okamžiky, které se už nikdy nezopakují. Jedna je s Lenny Krawitzem, podle fotky, která tady v areálu vznikla v roce 2007. Kamarád nám z ní překreslil Lennyho s jeho typickou cigaretkou a kořalkou. Připomínek je tady ale víc. Hlavní stage nese jméno Ronnie James Dio, který na Masters nikdy nevystoupil. Pět let jsme byli v kontaktu a plánovali to, ale pak bohužel zemřel. Požádal jsem jeho ženu Wendy, jestli bychom na jeho počest mohli pojmenovat stage. Byla strašně šťastná.

Podařilo se vám splnit si představy, které jste měl na začátku Masters of Rock?

Dnes se tomu smějeme, ale na plakáty k prvnímu ročníku jsme napsali: Proč proč jezdit do Wackenu nebo Roskilde, když můžeš jet na Masters of Rock. Oba ty festivaly jsou fenomenální, pro desítky tisíc lidí, tomu jsme se nikdy ani nepřiblížili. Přesto jsme dnes v té nejvyšší lize metalových a rockových festivalů v Evropě. To se povedlo a kapely nás tak vnímají.

Za ty roky jste viděl kapely vyrůstat. Z které máte vážně radost?

Napadá mě jich hodně. Ale hlavní kapela, která vyrostla s festivalem je Sabaton. A taky Powerwolf. Z kapel, které hrávaly v poledne, nám vyrostli headlineři festivalů a vyprodávají haly. My jsme s nimi přitom začínali v malých klubech a to je to, co děláme rádi, dostáváme kapely výš. Jediné, co k tomu potřebujeme, je mít exkluzivní zastoupení v České republice. Pak do toho můžeme vkládat energii a nápady. Tak jsme třeba pro Sabaton vymysleli, aby mohli být headlineři festivalu i když ještě nebyli tak velcí, že pro něj složí písničku. Vznikla tehdy Far From The Fame, což je životní příběh armádního generála Karla Janouška. A na základě toho pak Sabaton vzali hrdiny druhé světové války i z dalších zemí a vytvořili album Heroes.

Letos ale fanoušci Masters cítí, že děláme speciální věci i s Powerwolf. Na vstupech dostali nejen kompilační cd Masters of Rock, ale prvních deset tisíc lidí taky singl s novou písničkou Powerwolf, která teprve vyjde. Letos tady nevystupovala, byl to její pozdrav pro fanoušky. Takové věci posouvají festival dál.

Je stále možné přivézt na festival někoho nového?

Hledání kapel, které nikdy nehrály na Masters je složité, ale pořád jich máme dost. Jedna z nich, Electric Callboy, letos zbourala areál. Hráli před Judas Priest a ta energie, co oni vypustili z podia byla neuvěřitelná. Dnes máme další kapelu, která tady ještě nehrála, Kk´s Priest, což je kapela zakládajícího člena, kytaristy a skladatele největších hitů Judas Priest Downinga. Ti dnes vystupují poprvé nejen na Masters, ale vůbec v České republice. Nebo když vezmu Bruce Dickinsona, který vystoupil poprvé se sólo projektem na festivalu, to je taky unikát. Na takové věci ale musíte čekat. Na Dickinsona jsme čekali devatenáct let.