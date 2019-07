„Je tu strašně moc lidí, snad dvacet tisíc, ale stejně tady vždycky potkáte někoho, koho jste tu poznali rok či dva předtím. Prostě na sebe narazíte. Je tu super atmosféra,“ svěřila se nadšeně fanynka Michaela Fecko ze Slovenska.

Do Vizovic na Masters of Rock přijela společně se svým manželem Markem. Oba dva si na něj šetří vždycky už rok dopředu. Sotva jeden ročník skončí, už si střádají na účast dalšího.

„Vždycky si na to založíme pokladničku. Dáváme do ní to, co zbude v peněžence. Dvě euro či pět,“ usmála se Michaela.

