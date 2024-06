Svátek všech milovníků rockové a metalové hudby už je za dveřmi. Mezinárodní open-air festival Masters of Rock si za dlouhá léta poctivě vybudoval pozici jedné z největších a nejoblíbenějších kulturních akcí u nás. Letos navíc oslaví kulaté jubileum. Od 11. do 14. července se totiž uskuteční už podvacáté. A to tradičně v důvěrně známém a oblíbeném prostředí likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích.

Neděle na Masters of Rock 2023 | Video: Iva Nedavašková

Stejně jako v předchozích letech se bude hrát na dvou scénách – na hlavní Ronnie James Dio Stage a na vedlejším pódiu. Kulaté výročí tam letos přijede oslavit celá řada rock-metalových hvězd. Jednou z nich je anglická heavy metalová skupina Judas Priest, která se na Masters vrací po dvou letech. Nyní s sebou přiveze nové album „Invincible Shield“, které představí se svou velkou pódiovou mega-produkcí.

Novým albem se ve Vizovicích pochlubí také další ikona metalového světa – frontman skupiny Iron Maiden - Bruce Dickinson, který letos vypustil do světa už svou sedmou sólovou desku.

Dalším oslavencem, který se pravidelně na akci objevuje a letos přijíždí festivalu gratulovat je power-metalový, hard´n´heavy putovní cirkus pana principála Tobiase Sammeta Avantasia. Tobias a jeho pečlivě vybraní hosté budou ve Vizovicích opět listovat v už hodně dlouhých letopisech Avantasie.

Nové album představí také další heavy-metalová legenda – Accept, jejichž čerstvá nahrávka s názvem „Humanoid“ je jejich už šestou řadovkou po comebacku v roce 2009. Půltucet nahrávek pod hlavičkou Accept tedy může slavit i americký rodák Mark Tornillo, jenž nahradil u mikrofonu Uda Dirkschneidera. Kapela si navíc do Vizovic přiveze i novou posilu v podobě kytaristy Joela Hoekstry.

Na letošním ročníku Masters of Rock bude střílet špunty do vzduchu také řada dalších kapel. Německá heavy-metalová královna Doro tam oslaví své 40. výročí na scéně, stejně jako německá metalová legenda Rage, která se tam vrací s velkým Lingua Mortis Orchestra. Kapela Serious Black zase oslaví 10. výročí, Die Happy v čele s energickou Martou Jandovou oslaví 30. výročí, kapela Dragonhammer zase 25. narozeniny a třeba slovenská Metalinda chystá velkou párty ke svým čtyřicetinám.

Kromě nezapomenutelných hudebních zážitků nebude tradičně chybět ani řada dalších "atrakcí", které dokreslí zážitek z prodlouženého víkendu uprostřed zelených Valašských kopců. Festivalový areál letos nabídne například nové foto-stěny. Kromě toho se lidé mohou opět těšit na desítky stánků s občerstvením a pivem, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, bungee jumping, exkurze Likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého. I letos se navíc fanoušci budou moci potkávat s hvězdami festivalu a budou moct získat podpis na celé řadě autogramiád. Pro prvních patnáct tisíc příchozích fanoušků bude navíc opět připraveno kompilační CD s hity hvězd, které na festivalu zahrají.

Orientační mapa - Masters of Rock 2024.Zdroj: Masters of Rock 2024

PROGRAM MASTERS OF ROCK 2024 Ronnie James Dio Stage Čtvrtek 11. července

12:00 – 12:45 Fleret

13:00 – 13:50 Metalinda – slaví 40 let

14:00 – 14:50 Dragonhammer

15:05 – 16:05 Slope

16:25 – 17:25 Melechesh

17:45 – 18:45 Turmion Kätilöt

19:10 – 20:20 Sodom

21:00 – 22:30 Bruce Dickinson

23:00 – 00:20 Stratovarius

00:50 – 02:00 Moonspell Pátek 12. července

10:00 – 10:40 Denoi

10:55 – 11:35 Osyron

11:50 – 12:30 Dark Sky

12:45 – 13:30 Any Given Day

13:45 – 14:35 Serious Black – slaví 10 let

14:50 – 15:45 Die Happy – slaví 30 let

16:00 – 16:55 Unleash The Archers

17:15 – 18:15 Doro – slaví 40 let

18:40 – 19:50 Electric Callboy

20:30 – 22:00 Judas Priest

23:10 – 00:20 Alestorm

00:50 – 02:00 Soilwork Sobota 13. července

10:00 – 10:40 Gate Crasher

10:55 – 11:45 Exit

12:00 – 12:45 Sickret

13:00 – 13:50 Wytch Hazel

14:00 – 14:50 Fixation

15:05 – 16:05 Dalriada

16:25 – 17:25 Amalgama

17:45 – 18:45 Cyhra

19:10 – 20:20 Dynazty

20:50 – 22:00 Cavalera

22:40 – 00:30 Avantasia

01:00 – 02:00 Sirenia Neděle 14. července

10:00 – 10:45 Blax

10:55 – 11:45 Symfobia

12:00 – 12:50 Tri State Corner

13:05 – 13:55 Eleine

14:15 – 15:15 Annisokay

15:35 – 16:35 Delain

16:55 – 18:10 Rage + Lingua Mortis Orchestra – slaví 40 let

18:55 – 20:10 KK´s Priest

20:40 – 22:00 Amaranthe

22:30 – 24:00 Accept Druhá stage Čtvrtek 11. července

14:00 – 14:45 Intolerance

15:05 – 15:50 Snaefell

16:15 – 17:00 Erin

17:25 – 18:10 Sandonorico

18:35 – 19:20 Surma

19:45 – 20:30 Metanol

20:55 – 21:40 Odraedir

22:05 – 22:50 Hard Balls

23:15 – 00:00 Nomura Pátek 12. července

14:00 – 14:45 Metal Factory

15:05 – 15:50 Fat Bat

16:15 – 17:00 Torrax

17:25 – 18:10 Epidemy

18:35 – 19:20 The Pant

19:45 – 20:30 Steelfaith

20:55 – 21:40 T-A-K

22:05 – 22:50 Absolut Deafers

23:15 – 00:00 V.A.R. Sobota 13. července

14:00 – 14:45 Salieri

15:05 – 15:50 Rimortis

16:15 – 17:00 Roxor

17:15 – 18:10 Revoltons

18:35 – 19:20 Warning Vision

19:45 – 20:30 100 na100

20:55 – 21:40 Hand Grenade

22:05 – 22:50 April Weeps

23:15 – 00:00 Hamr Neděle 14. července

14:00 – 14:45 Symmerya

15:05 – 15:50 Hellpass

16:15 – 17:00 Forrest Jump

17:25 – 18:10 Hyperia

18:35 – 19:20 Loretta

19:45 – 20:30 Neurotic Machinery

20:55 – 21:40 Alžběta

22:05 – 22:50 Hanus

23:15 – 00:00 Godiva

Vstupenky

Celofestivalové i jednodenní vstupenky, i jako E-TICKETY a VIP vstupenky na sezení na třech nových tribunách, lze objednávat na webu festivalu. Vstupenky jsou k dostání také v sítích Ticketportal, Ticketstream či Metaltix.

Vstupenky se budou prodávat také ve festivalové pokladně na místě. Pokladna otevírá ve čtvrtek v 10 hodin.

Doprava a parkování

Placená parkoviště:

- Areál dřevařských závodů (u vlakového nádraží, kapacita až 2 000 aut)

- Velkokapacitní nehlídaná odstavná plocha za areálem firmy Sykora. Do festivalového areálu je to pěšky cca 500 metrů po asfaltové silnici. Odstavná plocha je zpoplatněna částkou 600 korun za auto a 1200 korun za karavan na celý festival (platí od 10.7. od 12.00 do 15.7. do 12.00). Přímo na místě půjde zakoupit také jednodenní parkování za 200 korun na den.

- Parkování v areálu firmy H+M – ul Zlínská, nad firmou SOKO, nad hlavní cestou od Zlína. V provozu od středy 10.7. 12:00 do pondělí 15.7. do 07:00. Cena: jen parkování činí 200 korun/auto/den; cena spaní v autě činí 100 korun/auto/den + 200 korun/osoba/den.

- Parkování v areálu firmy AUTOKAT - Zlínská 1169, Vizovice (nad hlavní cestou od Zlína) V provozu od 10.7. 12:00 do 15.7. 7:00. NON-STOP hlídané parkoviště. Káva + toaleta zdarma, sprchy zajištěny za poplatek. Parkovné zde činí 300 korun/auto/započatý den, případně 50 korun/auto/hodina, cena spaní v autě je 50 korun/osoba/noc

Parkování podél hlavní silnice I/49 je zakázáno. Parkování bude možné podél jedné strany „staré zádveřické cesty“, vedoucí ze Zádveřic do Vizovic, možno i dál-směrem na Těchlovský kopec a do Slušovic. Dopravu tam budou řídit policisté.

Uzavírky:

Ulice Štěpská, Tyršova a Říční, příjezdová cesta k hlavní bráně likérky R. Jelínek až po železniční přejezd u firmy Sykora. Vjíždět autem na veřejná tábořiště a na louky okolo je zakázáno.

Kempy a ubytování

Návštěvníci festivalu mohou využít bezplatného stanování na označených loukách kolem likérky R. Jelínek. Vjezd autem na tyto louky však není povolen. Stejně tak je zakázáno stanování na neoznačených loukách.

Další možnosti ubytování a stanování:

Parkoviště a kemp Dřevosklady

Je nejblíže položený kemp se službami, jen 200 metrů od vstupu č. 2 do festivalového areálu, 10 metrů od nádraží ČD a 250 metrů od nejbližší prodejny potravin. Kemp je osvětlen a non-stop monitorován. V areálu je občerstvení, ošetřovna, wi-fi, WC, sprchy i bazén. V provozu od pondělí 8.7. do pondělí 15.7.

Kemp na fotbalovém stadionu SK Vizovice

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos pro návštěvníky festivalu k dispozici camp v areálu fotbalového stadionu SK Vizovice. Hlídaný a zpoplatněný kemp se všemi službami (sprchy, WC, občerstvení) s kapacitou 300 lidí (130 aut). Stanování možno od středy 10.7. do pondělí 15.7.

Louka Těchlov

Megatábořiště zdarma.

Kemp a restaurace Rybárna Vizovice

Zhruba 15 minut chůze od areálu R. Jelínek.

Kemp Sokolovna

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech či autech v areálu sokolovny a v přilehlém areálu učiliště. Ubytování od úterý 9.7. 10:00 do pondělí 15.7. 12:00 (ubytování je možné denně od 10:00–20:00).

Backstage kemp

Jen 100 metrů od hlavního vstupu č. 1. Kemp je vybaven sociálním zázemím. Provozní doba kempu je od 10.7. 10:00 do 15.7. 12:00. Cena ubytování činí 500 Kč/stan a 300 Kč/osoba na celý festival. Kapacita kempu je omezená a přednost mají ty rezervace, které budou provedeny on-line. Zbývající volná místa budou k dispozici pouze na místě a nemusí pokrýt všechny zájemce.