„V loňském roce se nám od navrhovatelů sešlo několik desítek podnětných nápadů. Řadu z nich se podaří zrealizovat. Jsme rádi, že lidem není vzhled města lhostejný a chtějí posouvat město kupředu a zlepšovat okolí. I to je důvod, proč letos v projektu pokračujeme,“ uvedl primátor Jiří Korec.

V prvním ročníku se do projektu se svými vizemi a nápady zapojilo téměř pět desítek zájemců o proměnu veřejného prostranství ve vnitřním Zlíně. Díky hlasování obyvatel města se pak rozhodlo o realizaci celkem dvanácti projektů, mezi nimi např. komunitní zahrady, pítka u cyklostezky, vybudování workoutového hřiště a dalších projektů. Většina projektů bude realizována v tomto roce. U větších akcí, které vyžadují různá povolení, pak v roce následujícím.

„Od začátku března mohou lidé začít podávat návrhy a nápady do dalšího ročníku. Během léta bude nutné nápady rozpracovat a prověřit, zda jsou proveditelné. Na podzim by mělo dojít na veřejné představení soutěžních návrhů a budeme veřejnost informovat o možnosti hlasování. Samotné hlasování by se uskutečnilo stejně jako loni v listopadu. Poté by se vítězné návrhy představily veřejnosti a začalo by se pracovat na jejich realizaci, která bude zahájena v roce 2020,“ představila časovou osu projektu „Tvoříme Zlín“ jeho koordinátorka Kamila Gamalová.

BEZ INTERNETU I BEZ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Zlíňané budou moci navrhovat dva druhy projektů, a to tzv. malý projekt (do 0,5 milionu korun) a velký projekt (až 1,5 milionu korun). Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu pět milionů korun. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez přístupu na síť.

„Kdo nemá přístup na internet, tomu pomohou s hlasováním pracovníci městského informačního centra, nebo mohou hlasovat v kancelářích místních částí za asistence pracovníka kanceláře,“ ujistila radní Jana Bazelová.

Navrhovat projekty mohou i lidé, kteří ve Zlíně bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15 let. Podmínkou však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří v den podání návrhu dovršili 18 let. (chur)