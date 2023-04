I když se všeobecně říká, že zájem o knihy upadá, stále se ještě najde dost těch, kteří na četbu nezanevřeli. Nákup knih se v dnešní době může stát položkou, kterou leckdo škrtne ze svého omezeného rozpočtu. Existují ale knihovny, a tam stačí zaplatit roční nebo jednorázový příspěvek. Můžete tak vkročit mezi plné regály a vybírat z nepřeberného množství knih a žánrů.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Srdcem každé knihovny je její knihovník. Ten dobrý vám dokáže poradit s výběrem, zná nejnovější bestselery, orientuje se v jednotlivých žánrech a často vám doporučí i takovou knihu, po které by vás sáhnout nenapadlo.

Nominovat knihovnu může odborná i laická veřejnost

Co víc potěší, než to, když někdo ocení vaši práci. O to se každoročně snaží Zlínský kraj společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně oceněním práce veřejných knihoven v regionu a jejich knihovníků. Nominovat tu „nej“ může nejen odborná veřejnost, ale také a každý občan až do 19. května.

„Knihovny už zdaleka nejsou místy, kde by se jen pasivně půjčovaly knihy nebo získávaly informace. Jsou to živá místa, mnohdy jakási komunitní centra obcí a měst, kde se naprosto přirozeně propojuje oblast vzdělávání a kultury. Lidé, kteří se o veřejné knihovny příkladně starají a organizují v nich zajímavé aktivit, si proto zaslouží naše velké poděkování a uznání,“ řekla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, která má ve své gesci oblast kultury.

Ocenění je udělováno každoročně zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům. Knihovny jsou hodnoceny nejen podle počtu svých uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí, pro ocenění je důležitý i vzhled a jejich vybavení, péče o literární dědictví, zapojení do projektů, komunitní činnost apod.

I knihovna na vesnici může bodovat

Loni byla jednou z oceněných i knihovna ve Štítné nad Vláří-Popov. Obec v údolí Bílých Karpat čítá něco málo přes dva tisíce obyvatel, z toho 320 z nich má čtenářskou průkazku. Jak říká vedoucí místní knihovny Jana Sojová: „I na vesnici může fungovat kvalitní knihovna.“