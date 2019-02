Zlínsko – Nejdříve dny plné učení, strach a nervozita. Pak několik hodin trémy a nervů, které záhy střídá povětšinou úleva. Takové pocity letos opět zmítaly maturanty. Zkoušky z dospělosti právě skončily i na Zlínsku a maturantům začínají zasloužené prázdniny. Některým pak ještě přijímací zkoušky na vysněné univerzity.

Studenti odpočívají přes poledne na trávníku Gahurova prospektu ve Zlíně. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Učil jsem se doma, takže v rámci možností jsem na to měl klid. S přípravou jsem začal přibližně měsíc dopředu," řekl Zlínskému deníku například devatenáctiletý student zlínského Gymnázia T. G. M Daniel Mňačko. Maturitu zvládl prý na samé jedničky. Je tak naprosto spokojený.

„Překvapivě jsem žádnou trému neměl. Na druhou stranu někteří mí spolužáci se stresem bojovali hodně. Když jsem se byl vloni u nás podívat na maturity tehdejších čtvrťáků, přišlo mi teď zpětně, že jsem se loni více stresoval za ně. Když jsem teď už byl sám na jejich místě, bylo to jiné," zasmál se mladý student. Po prázdninách by rád studoval fakultu architektury na pražské ČVUT.

I na Zlínsku se řešily stejné kontroverze jako v celé zemi. Například „zrádná" otázka na biblického Jidáše.

Jak však podotkl Daniel Mňačko, jeho maturitu Jidáš každopádně nezradil.

V didaktickém testu českého jazyka totiž na studenty posledních ročníků středních škol čekalo doplnění jména k příjmení Iškariotský. „Nevěděl jsem hned jméno, ale podle textu, který otázce předcházel, jsem usoudil Jidáše. Psalo se tam o zradě a jediná postava jí proslulá v Novém zákoně byl on," dodal svůj pohled na věc.

Ředitelka zlínského Gymnázia T. G. M Alena Štachová přiznala, že spousta studentů opravdu jméno zrádce neznala, byť Bibli probírali v hodinách českého jazyka. Všeobecně pak podle ní letošní maturity byly stejně jako každý rok o těch pilných, neúspěšných, ale hlavně o štěstí.

„Dílčí neúspěch se vždycky objeví. V jednom týdnu jsme měli dva neúspěšné studenty a v dalším jich rovněž pár bylo," konstatovala.

„Ztráty jsou malé, když to tak řeknu," sdělil ještě v průběhu maturit s úsměvem zase ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín Hynek Steska. Výkony studentů u ústních zkoušek prý byly velice pěkné.

„Jediné, co pro nás bylo škrtem přes rozpočet, byla matematika v písemné části státních maturit. Zatímco v předchozích letech v počtech studenti byli relativně úspěšní, letos to bylo horší. A to mě mrzí, je to smutné. Matematiku nemáme u nás tak náročnou jako na gymnáziích," podotkl.

S Jidášem si tam prý poradili, což ředitele příjemně potěšilo. „Myslím si, že taková znalost patří k základům, každý by to měl vědět," dodal.

Zhruba šedesátku maturantů měli zase ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice. Tamní ředitelka Eva Šťastná si pochvalovala hlavně klidnou a příjemnou atmosféru. „Nikdo není ve stresu, ani studenti. Maturity byly vesměs úspěšné, neuspělo jen pár," konstatovala.

Podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšové mají letošní maturanti a učni, kteří nechtějí pokračovat ve studiu, poměrně velké šance najít si práci odpovídající vzdělání. Situace na trhu práce je prý dobrá.

„Nabídky volných pracovních míst jsou lepší než roky předtím. Bude teď záležet na každém, jak rychle vtrhne na trh práce a jak se bude umět prodat. Prázdniny jsou sice hezké, ale je třeba využít sezonnosti a situace," poznamenala.

Problémy mohou mít hlavně absolventi ekonomických škol hledající administrativní či jinou úřednickou práci.