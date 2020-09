Podle aktuálních informací, medvěd V Březnici již není, myslivci o něm neví.

„Nebyl zachycen ani na fotopasti,“ zdůraznil předseda Mysliveckého sdružení MS Křiby Bohuslavice Březnice Martin Chovanec.

Starosta obce Březnice Josef Hutěčka však Deníku potvrdil, že obdržel od několika lidí informaci nezávisle na sobě, že viděli v lese na dolním konci Březnice medvěda. Nechtěl tak nechat nic náhodě a pro jistotu vydal varování, aby se lidé měli na pozoru a zbytečně do lesa nechodili.

Panika není na místě

Medvěd se v okolí obce v minulosti již několikrát ukázal.

„Ukáže se tady každý rok nebo jednou za dva roky. Jde o mladé medvědy, kteří putují ze Slovenska a hledají si nové teritorium,“ uvedl Martin Chovanec.

Podle něj to, že by se usadil právě v jejich revíru je nepravděpodobné.

„Nejsou tady na to lesy,“ naznačil Martin Chovanec s tím, že nejsou tak husté, kde by měl medvěd klid, jako například v Beskydech nebo na Slovensku.

„Není důvod k panice, lidé by měli zůstat v klidu,“ míní Martin Chovanec.

„Medvěd je zvíře, které do naší přírody patří, stejně jako rys a vlk. Člověku se obvykle vyhýbá, ale je to velké zvíře, které vyžaduje respekt. Prosíme, aby se k němu lidé nepřibližovali, pokud jej spatří, aby klidným krokem odešli,“ uvedla za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR mluvčí Kateřina Šůlová.

Raději si zabezpečte zvířata

Podle ní je také důležité nenechávat venku odpadky, které by medvěda mohly lákat.

„Zároveň doporučujeme, aby si chovatelé zabezpečili svá domácí zvířata a včelíny elektrickým ohradníkem,“ doplnila mluvčí AOPK ČR.

Ročně kraj vyplatí za škody způsobené šelmami několik stovek tisíc korun. Například loni proplatil kraj hospodářům škody, které medvěd napáchal v částce která dosáhla více než 350 tisíc korun.

Nefotit a neutíkat

Myslivci radí, aby lidé kteří spatří medvěda, v žádném případě jej netočili ani nefotili.

„Neutíkat, nedívat se mu do očí a neobracet se k němu zády. Medvěd na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout rychlost jako dostihový kůň, umí i vylézt na strom,“ zmínil bývalý předseda Okresního mysliveckého sdružení Zdeněk Hluštík.

„Při případném setkáním by dotyční neměli medvěda dráždit, protože by se mohl chovat nestandardně. V případě, že ho kdokoliv uvidí, měl by se chovat hlasitě, aby šelma utekla. Přece jen jde o divoké zvíře, které nemá tendenci se k lidem přibližovat. Spíš by mohl být problém, pokud by ho lidé překvapili,“ sdělil pro Deník již dříve Martin Tomešek z Oddělení ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Bílé Karpaty Dělat rámus je však podle něj obranný postup, který platí i v případě, že se medvěd k člověku blíží.

Na jaké další šelmy můžete ve Zlínském kraji podle Kateřiny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR narazit?

„V Bílých Karpatech se pohybuje pravděpodobně kočka divoká (oblast Vlárského průsmyku), vlk a rys se mohou vyskytnout ojediněle, (blízkost Beskyd a Slovenska). „Ale aktuálně nemáme žádné hlášení o škodách,“ doplnila.