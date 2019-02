Zlín - Celkem sto třicet devět lidí si v pondělí na kožním oddělení zlínské Baťovy nemocnice nechalo lékaři prověřit mateřská znaménka nebo neobvyklé změny na kůži.

V pořádku. Lékař Jan Šternberský při vyšetřování pacienta. | Foto: DENÍK/Nikola Synek

Chtěli se tak ujistit, zda se jim se nejedná o zhoubný nádor melanom. Akce se konala u příležitosti včerejšího Evropského dne melanomu.

„Lékaři u čtyř vyšetřených zjistili jen jiné kožní nádory, které zřejmě v blízké době chirurgicky odstraní. Kvůli velkému zájmu museli odkázat třicet pacientů až na další den,“ sdělila mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

Radost ze zájmu měl primář oddělení Jan Šternberský.

„Lidé se dnes naštěstí tolik nebojí a nechají se vyšetřit, protože vědí, že prevence je v tomto důležitá. Dřív panovaly mezi veřejností například pověry, že je vyříznutí znamínek nebezpečné. K tomu však docházelo právě kvůli tomu, že někteří přišli pozdě k lékaři a i když se vzniklý melanom odstranil, nebylo už kvůli rozvinutí rakoviny kůže pomoci a pacient zemřel,“ vysvětlil primář.

Jak uvedl, melanom vzniká asi z poloviny ze znamínek, může ale vzniknout i samovolně jako pigmentace tam, kde předtím na kůži nic nebylo. Ani případné poranění znaménka prý nemusí znamenat žádný problém.

„Vždy, když lidé ale zpozorují, že se třeba nějak mění, je dobré přijít a znaménko lze i preventivně odstranit,“ poznamenal primář.

Nejvíc zhoubných nádorů kůže vzniká podle něj díky nadměrnému slunění.

„Jde také o to, že lidé jsou zvyklí přes týden být v kancelářích a pak se nárazově najednou pohybují o víkendu venku,“ podotkl primář. Pokud se zdá, že o melanom jde, lékaři pozvou do úterní poradny, kde je i onkolog. „Nádor se každopádně vyřízne. Pokud se to udělá včas, přibližně do tloušťky melanomu do jednoho milimetru, je vysoká pravděpodobnost trvalého vyléčení. V pokročilejších fázích se podávají léky podporující imunitu a musí nastoupit další onkologická léčba,“ sdělil Šternberský. Týdně v nemocnici prý zachytí asi dva melanomy.

Díky uspořádání akce se podle něj přijdou lidé ve větší míře nechat prohlédnout i v dalších čtrnácti dnech. „Známí si o tom třeba poví, a dorazí také ti, kteří by se třeba hromadné akce kvůli studu báli,“ poznamenal.

Jedním z těch, kdo se včera přišli nechat vyšetřit byl i Josef Polanský, který kvůli tomu zamířil do Zlína i s osmiletým synem a manželkou až z Bánova na Uherskobrodsku.

„Mám moc znamének, tak jsem to přišel nechat zkontrolovat. Navíc jedno je pod bradou, tak se do něj občas říznu, když se holím,“ uvedl důvod návštěvy. Pracuje prý také pořád venku na slunci. „Dělají se mi proto stále nová znaménka a pihy,“ vysvětlil.