Méně odpadu. Brumov zavádí chytrý systém jeho svozu

Od městečka s necelými šesti tisícovkami obyvatel by to možná čekal málokdo. V Brumově-Bylnici se ale pouštějí do projektu, který výrazně promění městské hospodářství s odpadem.

Zavádí do něj totiž takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic, a vedení města díky tomu získá dokonalý přehled o odpadech. Bude díky tomu moci například optimalizovat četnost svozů, nový systém tak může přinést výrazné úspory. Město nechalo v rámci projektu polepit popelnice QR kódy a probíhá i polep separačních odpadových hnízd. Evidenční systém pak bude kódy snímat a sledovat parametry odpadu. Zavedení chytré evidence by mělo vést ke zvýšení separace tříditelných složek a menší množství směsného komunálního odpadu. A další výhoda? Systém připraví město do budoucna i na přísnější odpadovou legislativu. „Zavedli jsme nový evidenční systém, který bude prostřednictvím QR kódů kontrolovat svozovou službu a různé parametry komunálního odpadu. Věříme, že díky tomu budeme mít přehled o tom, jak domácnosti i živnostníci přistupují k odpadu, tedy jak ho třídí,“ vysvětlil starosta Kamil Macek. Město tak bude moci přijmout opatření, která pomůžou optimalizovat cenu za svoz odpadu. „Zároveň věříme, že město bude díky informacím z evidenčního systému lépe připraveno na novou odpadovou legislativu,“ dodává starosta. Dalším krokem, který vedení Brumova zvažuje, je pak vznik takzvaného re-use centra. Jeho cílem je využít předměty, které majitelé odložili do sběrného dvora. Dojde tak k prodloužení života výrobků a předměty mohou zdarma využít například sběratelé, chataři i další lidé. Některé věci, třeba nábytek, pak získají charitativní organizace. Evidenční systém funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat, mobilní terminál, který načítá QR kódy. Ta softwarová pak pracuje s daty. Technologie je navíc přizpůsobená přesně na míru.