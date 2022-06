Mezi autory děl dohledávaných míst patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka.

„Zatímco jsou tyto změny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map či leteckých a družicových snímků, projekt navíc využívá ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a hlavně obrazové dokumenty, jako jsou krajinomalby, grafiky a fotografie,“ přiblížil výstavu její autor Petr Halas, odborník na vegetační ekologii.

Chřiby, Bílé Karpaty i Vizovické vrchy

Symbolickým vstupem do oblasti je fotografický záběr na nezaměnitelné trojvrší v Chřibech, ztvárněných i v kresbách a obrazech Františka Richtera, Augusta Hauna a Aloise Kalvody.

„Prostřednictvím obrazů Stanislava Lolka a Joži Uprky nahlédneme do Bílých Karpat. Z rovinatého úvalu Moravy až do kopců Vizovických vrchů nás provedou obrazy Vladimíra Hrocha. Do krajiny Beskyd vstoupíme prostřednictvím děl Aloise Schneiderky, Oldřicha Zezuly a fotografií Rudolfa Jandy, s nímž z hor sestoupíme do podhorských rovin Poodří a Ostravské pánve,“ doplňuje kurátorka z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Ladislava Horňáková.

Expozice nazvaná Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie bude v 1. podlaží budovy 14 Baťova institutu ve Zlíně k vidění do 11. září. Komentovaná prohlídka s autory projektu je naplánovaná na úterý 16. srpna na 17. hodinu.

Výstava bylo možné uskutečnit za podpory Technologické agentury ČR, spolupracujících institucí (Ústavu geoniky AV ČR, Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví) a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Podobně zaměřená výstava jako v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, ale s regionálně odlišným záběrem, se uskutečnila také v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě (2021), v Galerii Josefa Jambora v Tišnově (2021), v muzeu ve Šlapanicích (2022) a právě probíhá, popřípadě ještě bude uskutečněna v Podhoráckém muzeu v Předklášteří a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.