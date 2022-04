Města na Zlínsku získávají zpět kontrolu nad hospodařením s vodou

Ve Zlíně se uskutečnila valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VaK Zlín), na které zástupci akcionářů schválili transformaci vodárenství. Ta pojednává zejména o získání majetkové kontroly nad provozováním vodárenské infrastruktury městy a obcemi od poloviny tohoto roku a zkrácení doby trvání smlouvy se společností Moravská vodárenská (MoVo) o 5 let (do roku 2029 místo do roku 2034), nebo změně stanov společnosti VaK Zlín tak, aby byl posílen hlas menších akcionářů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Sejkora

Na valné hromadě bylo zastoupeno více než 90% akcionářů společnosti VaK Zlín a pro samotnou transformaci hlasovalo přes 92% přítomných zástupců, což deklarovalo signál zástupců měst a obcí, že chtějí mít vodárenství na Zlínsku pod kontrolou. „Jsem opravdu rád, že se od 1. 7. 2022 vodárenství na Zlínsku vrátí pod majetkovou kontrolu měst a obcí. Je to obrovský úspěch, kterým se ukončují mnohaleté spory. Zároveň se jasně definuje i budoucnost vodárenství na Zlínsku, neboli co se stane po roce 2029. Vše má proběhnout bez negativního vlivu na cenu vody a míry investic, čili bez zdražování a snížení investic do vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec. Nová provozní společnost Vodárna Zlín (VZ) bude mít 7 členů představenstva a stejný počet členů dozorčí rady. Společnost VaK Zlín bude mít v představenstvu této nové společnosti Vodárny Zlín 3 své zástupce a 6 zástupců v dozorčí radě. V této nové společnosti V Zbudou mít od počátku města a obce prostřednictvím VaK Zlín 75% majetkový podíl. Schválené změny vycházejí z výsledků mediačního řízení mezi městy Fryšták a Otrokovice a společnostmi VaK Zlín a MoVo. Transformace mění provozní model vodáren, dříve ukončuje stávající provozní smlouvy s MoVo a v konečném důsledku vede dle zlínské radnice i k zastavení dlouholetých soudních sporů, které souvisely právě se zavedením současného provozního modelu. „Jedním z důvodu mého vstupu do politiky bylo i přesvědčení, že voda by měla patřit městům a obcím a chtěl jsem pomoci jejímu návratu pod kontrolu municipalit. Jsem rád, že se nám společně podařilo této změny dosáhnout a po 18 letech ukončit desítky soudních sporů,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada, který má společnost VaK Zlín v gesci.