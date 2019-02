Zlínský kraj – Většina velkých měst ve Zlínském kraji rozšíří počet chodníků, které budou v letošním roce udržovat. Reagují tak na podněty a připomínky občanů, které vznesli při loňské zimě.

Ilustrační foto | Foto: Ota Bartovský

Podle chodníkové novely města odpovídají za škody způsobené stavem chodníků

Podle takzvané chodníkové novely, která vstoupila v platnost před loňskou zimou, jsou města odpovědná za škody způsobené stavem chodníků. Povinnost je odklízet dříve byla na majitelích přilehlých nemovitostí. Města v kraji vloni vyplatila občanům na odškodném za pády na ledu statisíce.

Například ve Vsetíně technické služby budou v zimě udržovat přibližně o deset kilometrů komunikací více než vloni, a to ve třech prioritách. „Nejvíce využívané komunikace by měly být stejně jako vloni odklízeny do čtyř hodin, komunikace ve druhé prioritě do 12 hodin a okrajové části do 48 hodin,“ připomněl vedoucí odboru životního prostředí Jan Štěpaník. Do nového plánu zimní údržby Vsetín zahrnul i komunikace v průmyslových zónách a některé části cyklostezky.

Podobně se k situaci postavila i kroměřížská radnice. „Do údržby byly nově zařazeny i ulice v bývalých Žižkových kasárnách, kde vyrostly nové rodinné domy. Naopak k neudržovaným komunikacím přibyly některé chodníky na Hanáckém náměstí a nová cyklostezka z Kroměříže do Kvasic,“ vyjmenoval mluvčí radnice Pavel Zrna.

Přibližně o šest procent kilometrů více bude odklízet i krajské město Zlín. Podle pořadí důležitosti tak město bude udržovat zhruba 135 kilometrů chodníků, bez údržby bude 137 kilometrů chodníků. Oproti loňsku bude po městě rozmístěno o 77 žlutých posypových nádob více, celkem jich bude 503.

Stejně jako Vsetín i Zlín rozdělil chodníky podle priorit. Chodníky první důležitosti musejí technické služby začít odklízet do 12 hodin od ukončení spadu sněhu, ve druhé důležitosti do 36 hodin, ve třetí pak do 72 hodin. Do 72 hodin musí začít odklízet také chodníky udržované ručně.