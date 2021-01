Město Slavičín plánuje vybudovat více bytů pro mladé rodiny

Byty pro mladé rodiny, to je priorita města Slavičín do dalších let. Podle starosty Tomáše Chmely je nejprve v plánu záměr vybudovat dvacet startovacích bytů v budově bývalého hotelu Slavičan.

Město nabízí k prodeji parcelu vhodnou pro výstavbu bytového domu na ulici L. Výducha. | Foto: MěÚ Slavičín

„Aktuálně jsme zadali projekční práce pro získání stavebního povolení. Jeho vydání brání ještě jedna překážka, a to nutná změna územního plánu, která umožní v tomto místě vznik polyfunkčního domu s obytnými patry," informoval Tomáš Chmela. Navržená rekonstrukce dle studie architekta Ondřeje Zámečníka spočívá v dostavbě jednoho patra, čímž vznikne suterén a zvýšené přízemí s obchodně-kancelářským využitím a první, druhé a dostavěné třetí patro s byty. Počítá se také s tím, že si město ponechá zhruba 4 pokoje pro potřeby nouzového ubytování. PRO MLADÉ RODINY IDEÁLNÍ Lokalita bývalého hotelu Slavičan, sloužící především k obchodním účelům, je podle Tomáše Chmely pro bydlení mladých vhodná. Základní škola je hned vedlejší budovou, naproti je Dům dětí a mládeže a blízko je i autobusová zastávka a mateřská školka. Celkem by v budově mělo vzniknout cca 20 malometrážních bytů. „Chceme vytvořit dostupné a důstojné bydlení pro mladé rodiny. Uvažujeme o modelu nájmu na tři roky s možným prodloužením o maximálně dva roky," uvedla místostarostka města Monika Hubíková s tím, že náklady na rekonstrukci budou zhruba 20 milionů korun. Schválený rozpočet na rok 2021 počítá zatím s přípravnými a bouracími pracemi, hlavní náklady by se pak týkaly roku 2022. MĚSTO BY UVÍTALO DALŠÍ BYTOVÝ DŮM Přestože jsou ve Slavičíně dvě velká sídliště, registruje město obrovský nedostatek bytů. Proto zároveň nabízí k prodeji parcelu ve středu města určenou pro výstavbu bytového domu. „Odhadujeme, že v dané lokalitě na ulici L. Výducha je možné postavit bytový dům o kapacitě více než 12 bytů. Zájemci s vizí konkrétního bytového domu mohou nabídku na odkup parcely předložit městu do 23. ledna," vyzval případné investory starosta Chmela s tím, že potřebné informace jsou zveřejněny na úřední desce. V podmínkách prodeje chce město uložit termín výstavby tak, aby přibližně do dvou let byla vybudována hrubá stavba.