Připravuje se také projektová dokumentace na výstavbu nových chodníků, autobusových zastávek a bezpečného místa pro přecházení na Sychrově. Do třetice je podána žádost o dotaci na nový chodník, který povede z Cyrilometodějské ulice k ekoparku Trhovisko.

„Chodníky na Sbořisku jsou ve velmi špatném stavu, na Sychrově v některých místech tato základní infrastruktura pro pěší úplně chybí. Protože chceme podmínky pro obyvatele zlepšit. Jednáme o společném postupu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,“ sdělila starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

Na Sbořisku se bude úprava týkat stávajícího více než dvousetmetrového úseku chodníku od křižovatky s ulicí Komenského po výjezd na Lipinu. Zahrnutá bude i úprava sjezdů od rodinných domů na krajskou komunikaci II/494 a obnova veřejného osvětlení.

„Na akci jsme podali žádost o dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládáme, že náklady dosáhnou 2 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt více než polovinu,“ přiblížila Eliška Olšáková. Nad rámec projektu by pak mělo být vybudováno veřejné osvětlení v ulici Na Vyhlídce. Práce na Sbořisku by měly začít v létě.

Nové chodníky se chystají také na Sychrově, kde by měly vést 265 metrů dlouhým úsekem od bytových domů až po křižovatku na Mirošov a Smolinu.

„Ředitelství silnic Zlínského kraje má v plánu křižovatku upravit, a tak jsme se dohodli na společném postupu. Proběhlo také jednání o přesunu nevyužívaných zastávek z okraje města blíže k bytovým domům na Sychrově,“ uvedla Eliška Olšáková. Město počítá s výstavbou zastávek, bezpečného místa pro přecházení i veřejného osvětlení. Náklady vyčíslí až aktuálně připravovaná projektová dokumentace.

V Cyrilometodějské ulici je velmi potřebné zrekonstruovat dnešní chodník od křižovatky s ulicí Dlouhá (areál Wastex) a vystavět zcela nový úsek chodníku, který by pěším umožnil bezpečný přístup do ekoparku Trhovisko.

„Kolem frekventované silnice I. třídy máme naprojektováno a povoleno 380 metrů chodníku, z nichž 210 metrů bude tvořit jeho nová část od benzinové pumpy odbočku do parku. Povede na pravé straně, v místech, kde je dnes vyšlapaná pěšina a kde chodci v husté dopravě ohrožovali svou bezpečnost,“ sdělila Olšáková.

Na investici za 2,1 milionu je podána žádost o dotaci její výsledek by mohl být známý na jaře. Žádosti předcházelo jednání s firmou ČEPRO a soukromým vlastníkem o udělení souhlasu se stavbou a odkupu části pozemků, které byly pro umístění chodníku a místa pro přecházení právě před čerpací stanicí potřebné.

Lenka Zvonková