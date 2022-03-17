Kupony lze vyřídit na všech předprodejních místech. Ve Zlíně je to na ulici Školní, Podvesná (objekt DSZO), ve Svitovské bráně, v železniční stanici Zlín-střed a v Bille na Jižních Svazích. V Otrokovicích se jedná o železniční stanici a obchodní dům v ulici Tylova.

Status válečného uprchlíka z Ukrajiny bude prokazován především:

· cestovním pasem s vlepeným oficiálním štítkem s kódem D/VS/U (oficiální kód pro ukrajinské uprchlíky),

· hraniční průvodkou s vlepeným oficiálním štítkem s kódem D/VS/U nebo

· speciálním vízem pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, s kódem D/VS/U.

UKRAJINSKY:

Громадський транспорт для біженців з України

Громадський транспорт для біженців з України

місто Злін дозволить біженцям в сісті безкоштовно користуватися послугами громадського транспорту. Воно долучиться до інших міст, які вже зробили цей крок.

„На підставі рішення міської ради ми укладемо спеціальний договір з транспортною компанією. З 15 березня транспортна компанія може розпочати видачу тимчасових талонів для українських біженців“, сказав мер міста Злін Jiří Korec

Це будуть шестимісячні тимчасові купони для всіх тарифних діапазонів. Транспортна компанія буде вести облік біженців, яким були видані ці талони, і загальна ціна цих талонів у сумі відповідно до чинних тарифних умов буде виставлятися місту Злін після закінчення календарного місяця. Купони можна купити в усіх точках перепродажу. В Зліні це на вулиці Školní, Podvesná (обєкт DSZO транспортна сполечність), в Svitovské bréně, на залізничному вокзалі Zlín-střed і в магазині Billa на Jižních Svazích. В Отроковіціх на залізничній станції і в універмазі по вулиці Tylova.

Статус біженця України через війну буде проказуватись :

- Закордонним паспортом з офіційною наклейкою з кодом D/VS/U (офіціальний код для українських біженців)

- Прикордонний квиток із офіційним ярликом з кодом D/VS/U або

- Спеціальна віза для біженців з війни з кодом D/VS/U