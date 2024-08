Skutečně pestrý byl pro strážníky ve Zlíně letošní Barum Rally. Zatímco se na náměstí Míru rozjížděl 53. ročník motoristické akce, městská policie řešila případy, které by se daly směle zařadit do rubriky 'podivuhodné příběhy'.

Žíznivý netopýr

V pátek 16. srpna dopoledne je kontaktovala žena, že nalezla netopýra. „Strážníci malého savce z řádu letounů převzali, poskytli mu tekutinu a na bezpečném místě mu umožnili odlet do volné přírody,“ okomentoval mluvčí Městské policie Zlín (MěP Zlín) Pavel Janík.

Poslední závod

O dvě hodiny později pak vyjížděla hlídka na náměstí Míru, kde se schylovalo ke startu motoristického závodu. Jeden z pořadatelů totiž zjistil, že se v blízkosti pódia nachází urna s lidskými ostatky.

Netopýr, urna i ztracený vysavač zaměstnaly strážníky

„Strážníci nález převzali a po dohodě s Pohřebnictvím Zlín jim urnu předali,“ vysvětlil mluvčí s tím, že během závodu poté od pořadatelů nalezené mobilní telefony, peněženky s hotovostí i platebními kartami, zavazadla a osobní věci. Do sobotního dopoledne se pak podařilo všechny nalezené věci předat zpět jejich majitelům.

Schovaný vysavač

Další překvapení si pro ně připravil neznámý vtipálek, který krátce po páté hodině ranní schoval pracovníku komunálních služeb vysávací stroj. Ten strážníkům incident nahlásilo jako krádež za půl milionu. Než ale hlídka přijela na místo, našel vysavač schovaný opodál.

Fanoušek motosportu způsobil noční poplach

O půl šesté pak probudily obyvatele ulice Sadová podezřelé zvuky, které odpovídaly pokusům o násilné vloupání do auta. „Strážníci zjistili, že v tomto případě se jednalo o nedorozumění způsobené rozdílným způsobem trávení volného času. Po ukončení večerní rychlostní zkoušky se totiž jeden z fanoušků motosportu vydal uložit ke spánku do zaparkovaného vozu, zatímco druhý se nechal zlákat nástrahami krajského města. Když se nad ránem vrátil ze šantánu do ulice, kde předchozího dne zaparkovali, hledal své vozidlo a poté se pokoušel vzbudit tvrdě spícího kamaráda, což se úplně bez hluku neobešlo,“ vysvětlil Pavel Janík.

Sobotu završila kočka

V sobotu večer pak v místní části Malenovice strážníci odchytávali zuboženou kočku, na kterou upozornil kolemjdoucí. „Ačkoliv se nedůvěřivé zvíře snažilo ukrýt v obtížně přístupné dřevině, odchyt byl nakonec úspěšný a strážníci ji převezli do útulku pro zvířata v nouzi,“ uzavřel mluvčí strážníků.