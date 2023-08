/ANKETA/ Vedení valašskomeziříčské radnice chystá novinku, která se bude týkat mimořádného zvýšení daně z nemovitosti. Nárůst by se neměl prvotně dotknout běžných občanů, ale vybraných lokalit, kde sídlí velké obchodní řetězce.

Valašské Meziříčí chce zdanit velké obchodní řetězce. Ty návrh nechtějí komentovat. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Do městské kasy by mohlo ročně přibýt až pět milionů korun. Oslovené nákupní centra o záměru města zatím nevěděly nebo se k němu nechtěly vyjadřovat.

Zastupitelstvo bude jednat v září

V posledních měsících se napříč republikou diskutuje o vládním konsolidačním balíčku, jehož součástí má být i zvyšování daně z nemovitosti. Ta by však proti původnímu návrhu Ministerstva financí měla zůstat příjmem měst a obcí.

„V souvislosti s tímto návrhem jsem zaznamenal hlasy, že se jedná o ideální příležitost k navýšení daně z nemovitosti na celém území města. Touto cestou jít ale nechceme, protože domácnosti a drobní podnikatelé ve Valašském Meziříčí jsou už tak vystaveni enormní finanční zátěži způsobené inflací a růstem cen energií. Na zářijové jednání zastupitelstva proto předložím bod, který počítá s mimořádným navýšením zmíněné daně pouze u velkých obchodních řetězců na katastru našeho města,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Koupání ve Vsetíně? Možností ubývá. K uzavřenému Sokoláku přibudou i lázně

Podle něj tyto společnosti generují na jedné straně obrovskou dopravní zátěž a na straně druhé obrovské zisky, které často odvádějí do zahraničí.

„Proto považuji za zcela legitimní využít všech zákonných možností a navýšit jim daň z nemovitosti, která je příjmem města, na maximum,“ dodal Stržínek.

V případě schválení zastupitelstvem tak dojde ke zvýšení současného koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z hodnoty 2 na hodnotu 5. Tato změna by se týkala ploch velkých obchodních domů – mimo jiné Tesco, nákupní centrum kolem Uni Hobby, nákupní centrum u Kauflandu, Křižanova pila, nákupní centrum kolem Lidlu, Penny Market včetně autobusového nádraží a Albert.

„Počítáme s tím, že by tato forma zvýšení daně z nemovitosti měla do městského rozpočtu přinést každoročně navíc 4 až 5 milionů korun. Tyto peníze pak chceme samozřejmě zpětně investovat do rozvoje Valašského Meziříčí,“ uzavřel starosta Stržínek.

Co na to dotčené řetězce?

Obchodní řetězce, kterých by se zvýšení daně z nemovitostí týkalo, jsou zatím ve svých vyjádřeních zdrženlivé. A buď jej vzhledem k tomu, že jde o plánovaný záměr, vůbec nechtěly komentovat (Penny), nebo se spokojily se stručnou odpovědí, že respektují platné zákony a předpisy dané země (Kaufland).

Trochu sdílnější bylo tiskové středisko zastupující Albert: „Jedná se o ojedinělý případ v několika obcích. Pokud by k uvedenému navýšení daně z nemovitostí docházelo plošně, museli bychom tuto novou situaci vyhodnotit. Naším cílem je nabízet zákazníkům potraviny za konkurenceschopné ceny.“ Pro většinu obchodníků byl ale plán města novinkou, o které se dozvěděli z novin.

ANKETA: Řádí ve Vsetíně skupina agresorů? Starosta Čunek posiluje hlídky policie

„Pro společnost Tesco zůstává prioritou obsluhovat zákazníky z Valašského Meziříčí a přilehlého okolí a být místem, kde si i nadále budou moci vybírat zboží za dostupné ceny,“ řekl mluvčí Tesco Jiří Netík.

Společnost prostřednictvím grantového programu podporuje místní neziskové organizace a každý týden daruje z místní prodejny přibližně tunu neprodaných potravin lidem v nouzi a na krmení zvěře.

Jestli návrh zastupitelstvem projde a jak na něj poté zareagují obchodníci, zda se zvýšení daně promítne do ceny potravin a zboží, na to si obyvatelé Valašského Meziříčí budou muset počkat minimálně do podzimu.