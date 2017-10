MHD v areálu nemocnice? Dělá se analýza

Bude zajíždět do areálu zlínské nemocnice městská hromadná doprava? Zatím stále není jasné. Nemocnice dělá dopravní analýzu, město prý na ni čeká a dopravní podnik čeká zase na případný befel od města.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Trávníček

Krajská nemocnice T. Bati před několika lety umožnila zpoplatněný vjezd do nemocnice s možností parkování v areálu. Stávající situace ale není optimální. Lidé často hledají, kde zaparkovat, parkují na nepovolených místech a ztěžují tím dopravu kolem nemocnice, ale i v nemocničním areálu. Ideálním řešením se jeví podle vedení nemocnice zřízení několika zastávek v areálu.

„Jednali jsme s vedením města i dopravní společností o tom, zda by se znovu obnovila myšlenka linky MHD, která by zajížděla do areálu nemocnice. Návrh tady již v minulosti byl, ale tehdejší vedení nemocnice o něj neprojevilo zájem. Přitom něco takového by bylo přínosem pro pacienty i zaměstnance,“ zmínil už několikrát Vlastimil Vajdák, ekonomicko-provozní náměstek nemocnice.

Řada pacientů i návštěvníků by zastávky městské hromadné dopravy ocenila. Pro starého člověka, ale i pro nemocného mladšího je přejít celý areál opravdu náročné.

„Areál je rozložitý. Lepší dostupnost interny, LDN, chirurgie a úrazovky by mohlo vyřešit zřízení zastávky někde u interního pavilonu linky 38, která jezdí kolem nemocnice do Příluk,“ navrhuje Jana Mašindová ze Zlína.

Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské aktuálně externí firma v areálu provádí analýzu. „Zjišťuje, jak a kde parkují pacienti a zaměstnanci nemocnice, jak dlouho parkují, kterým vjezdem vjeli dovnitř nebo jestli parkují v okolí. Také mapuje průjezd aut areálem a jejich trasy. Zkrátka vše, co souvisí s dopravou,“ uvedla Lipovská.

Kdy se nových zastávek v nemocnici dočkáme, nebo zda se jich vůbec dočkáme, není v tuto chvíli zcela jasné.

„Možnostmi zavést MHD do areálu krajské nemocnice se město Zlín dlouhodobě zabývá. Je však potřeba vyřešit celou řadu problémů. Od zajištění bezpečného průjezdu vozů DSZO nemocničním areálem po vyřešení dopravních náležitostí na trasách, po kterých by se tento spoj pohyboval. Vyřešit bude nutné i financování této linky,“ konstatoval Zdeněk Dvořák, mluvčí magistrátu.

Dopravní podnik provozuje městskou hromadnou dopravu v rozsahu a na linkách, které si objednají její zřizovatelé město Zlín nebo město Otrokovice. Plně to platí i pro případné zavedení MHD do areálu Krajské nemocnice T. Bati.

„Pokud by si město Zlín rozšíření sítě MHD v areálu nemocnice objednalo, Dopravní společnost Zlín-Otrokovice se bude jistě snažit a bude schopna požadavku vyhovět a záměr uskutečnit,“ ujistil mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota.