Pro řidiče ve Zlíně začíná s příchodem léta čas objížděk a dopravních komplikací. Jedna z prvních nastane už v sobotu 29. června.

MHD ve Zlíně. Ilustrační video | Video: Deník/Zuzana Rašková

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájí opravu silnice I/49 v centru města, v úseku ulice Osvoboditelů - Třída T. Bati - Antonínova ulice.

Silničáři uzavřou cestu kolem divadla

Rekonstrukce cesty kolem divadla omezí provoz a řidiči by se na to měli připravit. Práce začnou v sobotu 29. června uzavírkou v ulici Osvoboditelů od křižovatky se Štefánikovou ulicí.

Stejně tak bude zcela uzavřena místní komunikace v Sadové a Parkoviště Městské divadlo. Dopravní omezení bude trvat nejdéle do 4. července, slibují silničáři. Objízdná trasa bude vyznačena dopravními značkami.

Platba jízdného přejetím prstu na mobilu? Zlínský kraj bude první v Česku

MHD pojede ve výlukovém režimu

Práce silničářů na třídě Tomáše Bati, v úseku od Městského divadla po polikliniku a v ulici Osvoboditelů, budou v létě 2024 představovat výrazný zásah do plynulosti silničního provozu v centru Zlína. Omezení s různými dopady na hromadnou dopravu jsou plánována podle postupu prací. A to osmi etapách na období od 29. června do 15. srpna.

„Máme připraveno několik variant provozu MHD v centru Zlína, o kterých již nyní informujeme především naše řidiče. Smyslem opatření je zabezpečit městskou dopravu i během prací silničářů v co nejméně změněném rozsahu a s co nejmenšími zpožděními,“ ujistil vedoucí dispečer dopravního podniku Jan Tesař.

Změny na linkách 31 a 70

Od 29. června do 18. července budou vozidla MHD jezdit po třídě T. Bati pouze ve směru od Městského divadla k nemocnici. V opačném směru do centra města bude provoz MHD vyloučen. Autobusy linky 31 z Jaroslavic pojedou do centra Štefánikovou ulicí. Spoje linky 70 budou vedeny po tř. 2. května a zastaví na všech zastávkách výlukových tras. Zastávky Bří Jaroňků, Morýsovy domy a Věžové domy směrem do centra Zlína nebudou v tomto období obsluhovány.

MHD čeká v létě výlukaZdroj: DSZO

Změny na lince 32

Po dva dny, 3. a 4. července, bude zaveden výlukový provoz na lince 32. Autobusy s označením 32X budou jezdit z centra Zlína na Kudlov a zpět jednosměrným okruhem. Směrem na Kudlov se bude jezdit Březnickou ulicí, přes čtvrť U Majáku, Filmové ateliéry. Do Zlína se autobusy budou vracet z Kudlova po Hradské ulici, ale nikoli první částí ulice Osvoboditelů, ale přes zastávku Zimní lázně, pod Stadionem mládeže, okrajem náměstí T. G. Masaryka a přes zastávku Školní. Cestující ze čtvrti U Majáku, od Lesního hřbitova a z Filmových ateliérů směřující do Zlína budou na Kudlově na zastávce U Pomníku padlých přestupovat do jiného autobusu. Totéž platí i pro cestující z centra Zlína na Kudlov. Jízdní řád linky bude postaven tak, aby na zastávce U Pomníku padlých byla dostatečná časová rezerva pro přestup mezi spoji.

Změny na lince 31P

Ve dnech 9. až 18. července budou autobusové spoje linky 31P jezdit k Památníku T. Bati od zastávky Náměstí Míru bez zastavování závlekem (odbočka linky nebo spoje do místa, ze něhož se vracejí k místu odbočení, pozn. red.) přes okružní křižovatku ve Vodní ulici. Nebude totiž možné odbočit vlevo z tř. T. Bati do Gahurovy ulice. Závlekem vznikne na lince zpoždění asi 4 minuty.

MHD čeká v létě výlukaZdroj: DSZO

Na Jižní Svahy kolem kostela

Během července, dvakrát po dobu asi tří hodin, kdy nebude možné odbočení vlevo ze Štefánikovy do Gahurovy ulice, budou trolejbusy na linkách 6, 10 a 14 ve směru na Jižní Svahy jezdit po objízdné trase ulicí Osvoboditelů, tedy kolem kostela. Na zastávkách Školní a Náměstí Míru ale zastavovat nebudou. Konkrétní termín oznámí dopravce podle postupu stavebních prací.

Místo točny Antonínova točna Sportovní hala

V období od 10. do 15. srpna nebudou moci vozidla MHD zajíždět na obratiště Antonínova. Týká se to linek číslo 7, 13, 14, 35 a 36. Jejich trasy budou v tomto období přesměrovány na obratiště Sportovní hala. Nebudou tedy zastavovat na zastávkách Antonínova ani Poliklinika.

O všech změnách v provozu MHD budou cestující informováni výlukovými jízdními řády na zastávkách nebo operativními informacemi na elektronických zastávkových panelech.