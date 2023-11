Ty poslušné odmění sladkostmi, ty zlobivější zapíše do knihy hříchů a nadělí jim uhlí. A největší darebáky chytne čert do pytle a vezme sebou do pekla.

„Malé dítě ještě nemá schopnost reflektovat skutečnost, že se nejedná o opravdovou zlou bytost. Může dojít k nechtěnému šoku,“ řekl v jednom z rozhovorů pro Deník psycholog Jiří Pilz.

Důležitá je správná komunikace.

„Dětem bychom měli říci, že 5. prosince přichází Mikuláš s čertem a andělem a že se čert přijde podívat, zda je dítě hodné. Rozhodně bychom ho neměli strašit odnášením do pekla. Ta trojice by měla spíše působit milým dojmem. Odměnou za to, že je dítě hodné, je pak menší dárek od anděla, ale Mikuláš by k tomu měl dát svolení,“ upozornila už dříve terapeutka Zdeňka Papežová, která se domnívá, že tato akce ztratila punc duchovna a hlavně obchody z ní dělají komerční záležitost.

Zároveň radí rodičům dětí, které zlobí, že by měli být velmi důslední a vždy by měli určit adekvátní trest vůči danému prohřešku. Pokud tedy zakážou večerníček, měli by na tom trvat.

Kdo byl Svatý Mikuláš? Svatý Mikuláš byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Sv. Mikuláš z Myry nebyl nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo. Bývá zobrazován jako starší biskup s vousem. Na Východě je zobrazován holohlavý. Nejčastěji u sebe mívá tři zlaté koule na knize, které se pojí s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách. Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu. V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem, obvykle v předvečer 5. prosince.

Tradice spojená se sv. Mikulášem

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem.

V USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích. Santa Claus však nemá atributy a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen do červeno-bílého oděvu, červeno-bílé čepice a vysokých holínek.

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází domácnosti s dětmi 5. prosince.

Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policista. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí.

Ve všech dobách však šlo v této tradici především více o zážitek než o dary. Koledovalo se již před staletími, k mikulášským slavnostem se používaly i koně, vozy a hlasitá hudba. Zdroj: wikipedie.cz