Svatý Mikuláš, anděl, řada smrtek a velká banda čertů tvořili základ několika skupin, které o prvním prosincovém víkendu křižovaly v rámci Mikulášských obchůzek Valašskou Polankou. Tak jako tento zvyk zachovali vloni, ani letos tamní účastníky neodradila od obchůzek covidová epidemie, přestože určitá omezení způsobila.

Muži v tradičních čertovských a mikulášských kostýmech procházejí při oslavě svátku sv. Mikuláše 4. prosince 2021 Valašskou Polankou. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Obchůzkáři musí mít test bezinfekčnosti, i ti očkovaní, aby bylo jisté, že jsou všichni zdraví. Pro jistotu ale nechodí do domů. Holt máme to trochu omezenější oproti tomu, na co jsme z minulosti byli zvyklí. Přesto si kluci řekli, že by bylo špatné nepřipomenout si obyčejné světské radosti, i když to v současné době s epidemií nevypadá úplně dobře,“ prozrazuje Deníku starosta Valašské Polanky Josef Daněk a dodává, že tak jako vloni, i letos se v jeho obci snaží, aby z obchůzek nebyl průšvih, ale zároveň, aby se tradice udržela.