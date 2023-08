Pracovníci Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice našli ještě o těchto prázdninách termín, kdy vyjedou do ulic historická vozidla MHD. Stane se tak v neděli 3. září. Jízdy historických trolejbusů a autobusů na linkách MHD ve Zlíně a Otrokovicích bývaly v posledních letech tradicí o prázdninových nedělích.

Historický trolejbus Škoda 9Tr, Zlín | Foto: DENÍK/Stanislav Janalík

V letošním roce to většinou nebylo možné z důvodu práce silničářů. Vhodný termín se našel až na samém konci prázdnin – historická vozidla vyjedou tuto neděli.

„Udržujeme v provozuschopném stavu šest historických vozidel, dva trolejbusy, dva autobusy a dvě vlečky. Chceme jimi na samém konci prázdnin potěšit pamětníky, fanoušky MHD a milovníky historie Zlína i veteránů. Jsme rádi, že se nám podařilo pro nostalgické jízdy vyčlenit alespoň tuto neděli na konci prázdnin,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Přehled historických vozidel na linek:

Autobus ŠM 11

bude jezdit po celý den na lince č. 55 (případně 56 a 57) v Otrokovicích.

Odjezdy z železniční stanice: 9:08; 9:53; 10:38; 11:23; 12:08; 13:08; 14:08; 14:53; 15:38; 16:23; 17:08; 17:53; 18:28; 19:28

Odjezdy z konečné Štěrkoviště: 9:24; 10:09; 10:54; 11:39; 12:24; 13:24; 14:24; 15:09; 15:54; 16:39; 17:24; 18:09; 18:49; 19:49

Autobus Š 706 RTO

bude jezdit na lince č. 4 mezi Zlínem – Kostelcem – Štípou – zoologickou zahradou.

Odjezdy z Podhoří: 9:45; 11:05; 12:25; 13:45; 15:05; 16:25; 17:45; 19:06; 20:26 (vozovna)

Odjezdy ze zastávky Lešná-ZOO: 10:16; 11:36; 12:56; 14:16; 15:36; 16:56; 18:16;19:36

Trolejbus 9 Tr bude jezdit s vlečkou Jelcz PO-1E ve Zlíně na lince č. 8.

Odjezdy z konečné Jižní Svahy-Kocanda: 7:52 a každou hodinu až do 17:52, do vozovny v 18:53

Odjezdy ze zastávky Baťova nemocnice: 8:12 a každou hodinu až do 18:12

Trolejbus 14 Tr

bude nasazen ve Zlíně na linku č. 9.

Odjezdy z konečné Jižní Svahy-Středová: 4:35; 5:25; 6:35; 7:20; 8:00 a každou hodinu až do 19:00; 19:42; 20:45; 21:28 (vozovna)

Odjezdy ze zastávky Baťova nemocnice: 4:53; 5:53; 6:52; 7:38; 8:20 a každou hodinu až do 19:20; 20:00; 21:02

V historických vozidlech platí běžný tarif MHD, k dispozici v nich budou standardní označovače jízdenek, ve vlečce zajistí označení i prodej lístků průvodčí.

„Upozorňujeme však cestující, že na rozdíl od současných moderních vozů historická vozidla nejsou nízkopodlažní a nemají ani plošinu pro nájezd invalidního vozíku. Při přepravě dětského kočárku si musí cestující zajistit druhou osobu, která pomůže při nástupu nebo výstupu,“ připomíná vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka.