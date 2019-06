Oceněným žákům osobně poblahopřáli: statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, radní pro školství Petr Gazdík, náměstek hejtmana Pavel Botek a radní Miroslav Kašný.

„Je pro mne velmi milou příležitostí setkat se s děvčaty a s chlapci, kteří už ve svém mladém věku vynikají natolik, že můžou být skvělým příkladem jak pro své vrstevníky, tak pro mnoho dospělých. Poděkování a uznání se zaslouží také rodiče, učitelé a trenéři, kteří tyto žáky na jejich cestě vedou. Obzvlášť mě těší, že letos můžeme poděkovat i pěti chlapcům, kteří díky své duchapřítomnosti, pohotovosti a odvaze pomohli zachránit lidské životy,“ uvedl radní pro školství Petr Gazdík.

Za mimořádné úspěchy byli vyznamenáni:

Eliška Tkadlčíková (Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž)

Eliška dosáhla výjimečných výsledků a uznání jak v národních tak i v mezinárodních soutěžích - nejvýraznějším úspěchem je titul laureáta na mezinárodní soutěži Concertino Praga 2019, na jehož základě byla pozvána k vystoupení se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu ve Dvořákově síni Rudolfina. (Eliška v době oceňování koncertovala mimo Zlínský kraj, cenu za ni převzal ředitel školy).

Jan Schulmeister (Základní umělecká škola Kroměříž)

Jan je mimořádně nadaným klavíristou, který vzhledem ke svému věku překvapuje publikum svojí bezprostřední hudební poetikou, smyslem pro stavbu a barevnost frází, jakož i technickou precizností. V letošním školním roce v klavírní soutěži "Beethovenovy Teplice" získal 1. cenu Absolutní vítěz soutěže, cenu pro nejúspěšnějšího žáka ZUŠ ČR a Cenu za nejlepší interpretaci skladeb.

Barbora Černotová (Střední škola oděvní a služeb Vizovice)

Barbora již od prvního ročníku reprezentuje školu na celostátních i mezinárodních soutěžích středních škol v krejčovských dovednostech. Umístila se mezi šesti nejlepšími na Mezinárodním mistrovství Polska v krejčovských dovednostech, Krakow 2019; Získala 1. místo v soutěži Oděv a textil Liberec 2018 v kategorii "Sen" a 1. místo v oděvní tvorbě na téma "Mozaika".

Hana Bernhardová (Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí)

Hana se v rámci projektu Akademie věd ČR Otevřená věda účastnila stáže v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, Oddělení buněčné neurofyziologie na téma „Diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozku“; na konferenci pro středoškolské studenty pořádané Akademií věd ČR v kategorii Přírodní vědy a medicína získala v konkurenci 70 dalších prací se svou prací 1. místo. Třetím rokem působí jako dobrovolnice v Azylovém domě pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí, kde vede ekologický kroužek.

Michaela Burešová (Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště)

Michaela studuje obor Informační technologie. Už od 1. ročníku se účastní mnoha soutěží, největším úspěchem bylo 2. místo v krajském kole ve Wordprocessingu s postupem do celorepublikového kola. Ve volném čase pracuje jako lektorka kroužku programování pro žáky 5. - 8. tříd.

Eliška Filgasová (Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín)

Eliška vystudovala obor Cukrář a v současné době ukončuje nástavbové studium v oboru Podnikání. V listopadu 2018 získala stříbrnou medaili v prestižní světové soutěži Culinary World Cup Luxembourg 2018. Své dovednosti v oboru cukrář prezentovala mezi nejlepšími světovými gastronomy ze 75 zemí světa.

Jakub Křivák (Základní škola Zlín, Křiby)

Jakub je mimořádným brankářským talentem české házené. Jako hráč HC Zlín hraje v žákovské lize i v dorosteneckém týmu, jeho brankářské statistiky a umění patří k nejlepším v celé soutěži. Již nyní se o něj přetahuje několik házenkářských týmů. Je členem reprezentace ČR a podle trenérů se jedná o největší brankářský talent ve Zlínském kraji za posledních 20 let. Co se týká školy, je téměř pravidelně hodnocen s vyznamenáním.

Přemysl Pekárek (Střední odborné učiliště Uherský Brod)

Přemysl se věnuje naturální kulturistice, která klade důraz na přirozený rozvoj těla bez užívání jakýchkoliv doplňků výživy, kdy se hlídá vyváženost stravy, pravidelné a promyšlené cvičení. Získal řadu významných ocenění, např. 1. místo na Mezinárodním mistrovství ČR 2018 v naturální kulturistice a fitness, kde získal také titul Absolutní mistr ČR.

Nikola Vršková (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť)

Nikola se s úspěchem účastnila nejrůznějších odborných soutěží z oblasti chemie a biologie. V roce 2017 v rámci SOČ zpracovala "Analýzu konformace a dynamiky deoxyribozymu 9DB1 pomocí počítačových simulací". Tuto práci v roce 2018 ještě víc rozpracovala a zúčastnila se soutěže AMAVET, kde získala 5. místo s právem účasti na 39. ročníku Beijing Youth Science Creation Competition 2019 v Číně. Na této soutěži v březnu 2019 získala v silné mezinárodní konkurenci Zlatou medaili. V loňském roce Nikola úspěšně absolvovala gymnázium a v současné době je studentkou medicíny na 2. Lékařské fakultě UK v Praze.

Za mimořádný čin byli oceněni:

Lukáš Kozel (Základní škola Kvasice)

Lukáš získal ocenění za záchranu života svého kamaráda. Vloni v červnu při jízdě na kole najel Lukášův kamarád na písčitý terén a přitom nekontrolovatelně spadl a poranil si hlavu, zapadl mu jazyk a zůstal ležet na obrubníku. Lukáš duchapřítomně zareagoval a okamžitě vytáhl zapadlý jazyk, uvedl chlapce do stabilizované polohy a zavolal záchranku. Jak potvrdil i lékař ze záchranné zdravotnické služby, přestože musel být Lukáš v obrovském stresu, plnil pečlivě pokyny operátora, včetně upřesnění místa události, takže díky této vzájemné spolupráci nedošlo u jeho kamaráda k selhání životních funkcí. Zraněný chlapec byl převezen vrtulníkem do Brna a díky pomoci spolužáka žije.

Čtveřice chlapců: Radek Marušák a Metoděj Perutka (Základní škola Salvátor Valašské Meziříčí), Jaroslav Janda a Pavel Grejták (Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí)

Tito chlapci ze dvou meziříčských škol ukázali v listopadu 2018 v ranních hodinách pohotovost a statečnost, když zachránili život staršímu pánovi. Při přecházení silnice na rušné křižovatce, kde se pohybovalo velké množství aut, zkolaboval starší muž a zůstal ležet v bezvědomí uprostřed vozovky. Hoši to zahlédli a společnými silami přenesli bezvládného muže mimo frekventovanou komunikaci, následně jej uvedli do stabilizované polohy a vyčkali do příjezdu záchranné služby, která si seniora převzala do péče.